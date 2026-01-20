"Esperemos que el Extremadura haya tocado fondo"

El Extremadura atraviesa un momento deportivo crítico. La mala dinámica de resultados, que provocó la destitución del técnico Cisqui y el estreno con derrota de su sustituto, David Rocha, se agrava con una plaga de bajas para el partido del próximo domingo a las 17:00 horas en casa ante el Puente Genil. El equipo afrontará el duelo con hasta siete ausencias, sumando sancionados y lesionados.

El partido contra el Atlético Malagueño se convirtió en una pesadilla que el propio Rocha describió como caótica. Tras ir ganando 0-1, el Extremadura se desmoronó en los minutos finales con errores groseros, una expulsión y fallos defensivos definidos como de patio de colegio. Esta derrota, ante el último clasificado, ha dejado secuelas graves en forma de sanciones.

A la expulsión de Núñez en Málaga se suman las sanciones de Barace, Luis Nicolás, Cordero y Zarfino, que vieron la quinta amarilla. Además, a la baja por lesión de Fran Rosales se une la de Robert Correa, que sufre una dolencia muscular. Aunque el jugador Zarfino habla de errores puntuales, el análisis es contundente: el equipo ha encajado 27 goles, y se estima que "al menos 18 o 20 son de este perfil de fallo".

La situación genera un debate sobre el nivel real de la plantilla. Pese a contar con jugadores contrastados como Manchón, Diego Díaz o el propio Zarfino, el equipo no logra traducir su teórica superioridad en resultados. "No es que el equipo rival te esté pasando por encima", se analiza, sino que despistes y fallos garrafales individuales terminan costando los partidos.

El choque contra el Puente Genil, equipo que marca el descenso, se considera "un partido que puede marcar un antes y un después". El cuerpo técnico tendrá que formar un once de circunstancias con 14 jugadores del primer equipo, lo que dará la oportunidad a futbolistas como el central Peral.

Ante este panorama, se hace un llamamiento a la afición para que apoye al equipo en un momento tan delicado. Pese al enfado general, se considera crucial que los jugadores se sientan arropados para sacar adelante un partido de máxima tensión. "Si empiezas a pitar, el equipo se te derrumba", advierten en el entorno.

La dirección deportiva podría verse obligada a "mover el árbol" antes del cierre del mercado de fichajes. La búsqueda de un delantero y un defensa parece prioritaria, aunque se reconoce la dificultad de encontrar en enero jugadores que mejoren la plantilla actual y no necesiten un largo proceso de adaptación.