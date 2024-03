Ramírez, sobre el joven de la excavadora: "Es de la extrema derecha más radical"

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha afirmado que el acto perpetrado por un joven de 20 años contra la sede del PSOE, en la madrugada del pasado martes, “es un verdadero atentado, es un delito de odio”.

Ramírez ha añadido que este individuo, que se entregó a la policía unas horas después de reventar la puerta de la sede socialista de Almendralejo, pertenece a la “extrema derecha más radical” y que lo ha hecho “conscientemente”.

El primer edil apunta a que “no se pueden blanquear" estos hechos, porque “no son actos vandálicos, no es gamberrismo, no son retos”.