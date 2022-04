Paola García: "El karate me ha hecho madurar muchísimo"

En COPE, hemos entrevistado a la karateca almendralejense Paola García Lozano, que en febrero cumplió 16 años, y que ya acumula varios éxitos en su palmarés.

Paola, que ha estrenado categoría júnior en su modalidad de kata, es campeona de Europa cadete, bronce en el campeonato de España absoluto, subcampeona absoluta en la liga nacional, única ganadora de nueve Youth League consecutivas e internacional con España en todas las categorías. Su próximo objetivo es el Europeo júnior de Praga.

A Paola le “encanta” este deporte: “Lo disfruto, pero sé que en el futuro solo pueden vivir del deporte los top mundiales, por eso me quiero seguir formando: por si no tengo la oportunidad de vivir de esto. Quiero tener mi carrera universitaria”, nos comenta.

“Estoy hecha para competir”, añade Paola, que reconoce que “el karate me ha hecho madurar muchísimo, horas de entrenamiento, organizarme, decir no a muchas cosas… Es una realidad que me ha hecho madurar antes que a chicas de mi edad”.