Oliver: "Franganillo no es tonto, pero cometió el error de mantener la misma plantilla, cuando bajó"

COPE Badajoz entrevistó el viernes a Luis Oliver Albesa, tras su desembarco en el CD Badajoz. Nuestro compañero Adrián García charló durante media hora con Oliver. Durante la entrevista habló de su paso por el Extremadura y de la figura de Manolo Franganillo.

Al comienzo de la entrevista, Oliver dice que “en el fútbol, la mitad que lo maneja son tontos y la otra, no tienen idea. Los directivos amateur te copian lo malo, dirigen los clubes con el corazón y los hunden. En el Extremadura me echaron en enero de hace dos años. Lo dejé con 12 millones de euros de ingresos y todo el mundo pagado. ¿Qué culpa tengo yo que el presidente lo bajara a Segunda B? Cuando llegamos, iba el último en Segunda B y lo salvamos, el primer año, y al siguiente lo subimos. ¿Qué culpa tengo yo de que Franganillo no haya hecho la gestión adecuada?

Preguntado si cuando hablaba de “tontos” en el fútbol, uno de ellos era Franganillo, Oliver dijo que “Manolo no es tonto. Es un fenómeno. Es muy buena persona. Un hombre de éxito, pero el fútbol es muy complicado. El error que cometió es que cuando bajó pensó que subiría el mismo año. Mantuvo la misma plantilla, de 4 o 5 millones de euros, cuando tiene que costar un millón y medio. Y si no pagas la deuda, desapareces”.