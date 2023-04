"Me han llegado a decir que me dedicara a cuidar de mis hijos y que no optara a la Alcaldía"

La Casa de la Cultura de Villafranca acogió el pasado viernes la presentación de la lista del PP a las municipales del 28 de mayo. La candidatura está encabezada por Carmen Romero. La número 1 del PP, casada y madres de tres hijos, es licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura. Desde el año 2007 es funcionaria del Ayuntamiento de Mérida desarrollando su actividad en los servicios jurídicos. Es tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Villafranca y responsable de las Áreas de Régimen Interior, Centro Especial de Empleo, Juventud, Formación y UPV y Participación Ciudadana.

En 2019, el PSOE ganó las elecciones, obteniendo ocho concejales, por los cinco de Ciudadanos y cuatro de PP. Ciudadanos y PP firmaron un pacto de gobierno para desalojar a los socialistas, que siempre habían gobernado en Villafranca.

En COPE, hemos hablado con Carmen Romero de cara a las elecciones del 28 de mayo. Su candidatura, compuesta por 17 personas, está formada por Curro Nieto Merín, Serafina Leira Rebollo, Manuel López Soto, Coronada Ortiz Sánchez, Jesús Cadaval González, Mariló Barroso Mayo, Francisco Ángel Cabezas García, Antonio Rubiales Ruiz, Nazaret Morales Hernández, Benito Llerena Vázquez, Diego Juan García Ortiz, Víctor Manuel Cabrera Gordillo, Juani García Sánchez, Marta Muñoz Carretero, Manuel Vivas y Manuel Soler Morán.

Carmen Romero, que habla de "un grupo renovado, de personas trabajadoras que tiene un compromiso con Villafranca", se ha sincerado contando los obstáculos que ha tenido que sortear en sus meses de embarazo (es madre de tres hijos): "Tuve practicamente que esconder mi embarazo. Quería que el partido pensara en mí con total libertad, independientemente del estado en el que me encontrara. He escuchado de hombres y mujeres que no fuera tonta y que disfrutara de esta etapa. He tenido que demostrar como mujer que puedo llevar un partido y ser candidata. Compagino mi vida personal con la campaña electoral".