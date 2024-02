Camioneros marroquís en España: "Estamos en un mundo globalizado"

El Gobierno español va a permitir que los camioneros marroquíes puedan conducir en territorio español sin que tengan que pasar una serie de pruebas para homologar su permiso. Esta medida se toma tras un acuerdo bilateral con el país alauita.

¿Cómo se ha tomado esta decisión en España? Hay distintos puntos de vista. Camioneros hablan de competencia desleal y de que la falta de mano de obra en España viene provocada por las malas condiciones laborales.

Los empresarios del sector no lo ven así. José Noriega, con más de 660 trabajadores a su mando, afirma en COPE que hay mucha gente que aún no se hace a la idea de que estamos en un mundo globalizado, y añade que las condiciones laborales son las mismas para todos, vengan de donde vengan. Además, Noriega no se corta al hablar del motivo de la falta de camioneros españoles.

Eso sí: a la hora de contratar camioneros marroquís, se presenta un problema que no es baladí: la mayoría, por su religión, no transportan bebidas alcohólicas.