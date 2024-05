El acusado de la muerte de Manuela Chavero niega que tuviera relaciones sexuales con ella esa noche

El acusado de la muerte de Manuela Chavero, Eugenio Delgado, ha negado este lunes, a preguntas de su abogado, que mantuviera relaciones sexuales con la víctima en la noche en la que ocurrieron los hechos.

De esta forma se ha pronunciado el acusado en su declaración durante el juicio que se sigue contra él en la Audiencia Provincial de Badajoz como presunto autor de la muerte de Manuela Chavero el 5 de julio de 2016 en la localidad pacense de Monesterio.

El acusado, que solo ha querido responder a las preguntas de su abogado, José Antonio Carrasco, ha relatado que la noche del 4 de julio de 2016 llegó de la playa con pescado que había comprado y, al ver no le cabía en el congelador en su vivienda, lo llevó a la otra casa que tiene, en la calle Cerezo, al lado de donde vivía Manuela Chavero.

Al pasar por su casa vio la luz encendida, por lo que imaginó que Manuela estaba en casa, por lo que se acordó que "tiempo antes" se la había cruzado en la plaza y le recordó que tenía que devolverle una cuna que le había prestado hacía unos meses, por lo que llamó y le preguntó que "si venía bien coger la cuna, y me dijo que sí".

Entonces fueron por la calle hasta la casa de Eugenio Delgado, mientras Manuela Chavero le "iba comentando que la persona ésta que le pidió la cuna, que se llama José Antonio y que por lo visto mantenía una relación con ella, sobre la forma en la que se había ido, un poco de malas maneras y ya no vivía en el pueblo".

A preguntas de su abogado defensor, Eugenio Delgado ha asegurado que esa noche no tuvo relaciones sexuales con Manuela Chavero, y que nunca se lo ha contado a nadie: "No, a nadie”.

“Yo, la relación que tenía con esa mujer, era a través de esta persona que mantenía una relación con ella y yo nunca, previa a ese contacto a través de esta persona, yo no tenía contacto", ha asegurado Eugenio Delgado.

Respecto a algunos mensajes que ha mantenido Eugenio Delgado con prostitutas y que se recogen en las actuaciones, el acusado ha explicado que un amigo le enseñó unas páginas, tras lo que "algunas veces cuando llegaba a casa me ponía por WhatsApp a hablar con ellas", con las que tenía "una conversación, decía muchas burradas, que a través de los teléfonos y de las redes sociales se dicen muchas burradas y ya está".

Sin embargo, ha señalado que nunca llegó a tener contacto físico con estas mujeres, sino que "solamente por Whatsapp", ya que solo lo había "por ver una cosa diferente, porque nunca había accedido a páginas de esas, un amigo me las enseñó, y por curiosidad", ha señalado.

Por otra parte, ha señalado que tras ser detenido por la Guardia Civil el 18 de septiembre de 2020, estuvo declarando muchas horas, ya que cuando comenzó "era de noche y cuando salimos era de día", y en esa declaración, ha confirmado a preguntas de su abogado, que decidió dibujar un plano a la Guardia Civil para decirles dónde se encontraba el cadáver de Manuela Chavero.

Respecto a un cambio de versión respecto a cómo había trasladado el cuerpo, el acusado ha justificado que "después de un día entero y pico sin dormir, toda la noche declarando pregunta tras pregunta, una tras otra, sin parar, y ya llegó un punto que ya casi que no sabía, ya se me escapaban cosas porque no cesaban las preguntas".

Ya en días posteriormente "concreté ciertas cosas", ha explicado Delgado, quien ha aclarado que primero el cuerpo de Manuela Chavero en el cortijo y después lo llevó a donde lo enterró, donde lo llevó con el tractor, ya que con el coche no podía haber ido "por la dificultad del terreno".

Además, ha relatado que durante los 300 metros aproximadamente que el acusado llevó el cuerpo desde el cortijo hasta el lugar donde lo enterró, lo hizo en la pala de su tractor, ha concluido.