La producción de miel inicia su recuperación esta campaña tras varios años a la baja

La apicultura extremeña espera alcanzar unos niveles de producción de miel de primavera durante esta campaña en valores medios, que serían “aceptables” después de ocho años de cifras a la baja.



El máximo responsable del sector Apícola en Asaja Extremadura, Paulino Marcos, ha explicado a EFE que las lluvias acaecidas durante la primavera han sido “muy positivas” para el sector, pues entre otros ha permitido repoblar las colmenas perdidas en invierno.



Tras varios años con factores climáticos adversos, este ejercicio hay por tanto mejores expectativas en cuanto a la miel que se recolectará en la comunidad.



Aunque la recolección de polen ha sido un 40 por ciento menor respecto a los valores normales, la floración ha sido positiva con lo que se esperan datos “aceptables” en mieles como la de retama.



Paulino Marcos espera que tras la campaña de mieles de primavera estas mismas condiciones meteorológicas “permitan alcanzar niveles de producción positivos también durante la trashumancia, en el caso de las melazas de encina, roble o castaño”, para alcanzar de esta forma una campaña global con buenos datos tras años “muy difíciles”.



El máximo responsable de este área en Asaja Extremadura ha manifestado que las lluvias acaecidas “no deben esconder sin embargo que hay en la actualidad un déficit de agua en el campo”, o que el cambio climático ha provocado un aumento de la incidencia de la varroa, un ácaro que pondrá en grave peligro al sector en los próximos años “si no se actúa con la investigación suficiente”.



Otra cuestión que preocupa al sector es que la “lenta evolución de las ventas” en el escenario internacional, por cuestiones como la guerra en Ucrania, lo que provoca que “en las cooperativas haya buena parte del producto del año pasado”.



Marcos espera que este stock se pueda vender en breve en el objetivo de que la campaña no esté marcada por esta circunstancia.



Esta situación se produce pese a que los precios cotizan hoy en niveles más bajos que el año pasado (se esperan próximos repuntes a nivel internacional, aunque no alcanzarán las cotizaciones de 2021).



Por contra, los costes de producción (energía, transporte, carburantes) siguen incrementándose, ha lamentado.