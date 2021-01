Ximo Puig en Herrera en COPE: "No habrá colapso sanitario, pero aún vamos a pasar semanas complicadas"

El President de la Generalitat Ximo Puig reconoce en Herrera en COPE que están preocupados por la situación pero que pese a la situación que se vive en la Comunitat, "no habrá colapso sanitario como tal, sí un estrés grande" reconoce el Presidente Puig pero explica que en diferentes departamentos "ya hay una estabilización a la baja, pero no en todos".

Puig asegura que estamos viviendo una "situación extrema", porque " más allá de que se puedan ampliar camas o ucis, que se ha hecho y hay suficientes el problema real es que los profesionales están muchos meses trabajando duramente y el nivel de agotamiento físico y mental es muy alto"

En este sentido, el jefe del ejecutivo valenciano advierte que aunque los datos de ayer reflejan una bajada de ingresos hospitalarios, "aún vamos a pasar semanas complicadas, hay señales positivas pero con este nivel de estrés que tenemos vamos a pasar semanas complicadas, porque el número de contagiados tarda un tiempo lógicamente en tener repercusión hospitalaria"

Sobre las causas que han motivado que la Comunitat esté en esta situación tan complicada en la que se han batido todos los récords en cuanto a los indicadores de la pandemia se refiere, Puig asegura que hay causas complejas y que "no se puede explicar todo por los efectos de la Navidad, porque tomamos medidas muy duras, y pese a ello, el día de hoy es muy dramático en los hospitales, es una situación es muy difícil, el esfuerzo de los profesionales permite aguantar esta situación, que es difícil de explicar", insiste

"Alguna explicación tiene, por ejemplo, que la Comunitat tuvo en la primera y segunda ola una baja incidencia y al parecer la inteligencia de este virus en su lucha por la supervivencia y la propagación es grande. es lo mismo que en Portugal , Murcia, Extremadora que somos regiones y pasiese que habíamos tenido baja incidencia y ahora hay alta incidencia"

Muy preocupados por la cepa británica ya presente en Alicante

Respecto a la cepa británica, Puig explica que los expertos que le asesoran sobre la pandemia, le han trasladado la preocupación por esta cepa. El presidente valenciano explica que "en algunas comunidades ya tiene importante aportación en los contagios, aquí lo que tenemos estudiado en valencia no no pero en Alicante parece que ha podido haber aumentado. Allí tenemos muchos residentes británicos y nos preocupa porque todos coinciden en que esta nueva cepa tiene una agresividad enorme"

La incertidumbre ralentiza la vacunación

Respecto a la vacunación, Puig asegura que la incertidumbre de no saber cuantas vacunas se van a recibir, lo ha obligado a ralentizar la vacunación en la Comunitat. "Tenemos que garantizar la segunda dosis, y la incertidumbre hace que no avancemos rápidamente".

Sobre el hospital de campaña de La FE: "hubo un problema de estrés no de seguridad"

Respecto al problema del hospital de campaña de la Fe, Puig ha explicado que la Comunitat vivió el sábado pasado "vientos huracanados que no son habituales en la Comunitat y hubo un problema de estrés, de confort, no de seguridad". "No es agradable el sonido y más si estás enfermo por eso se trasladó a otra instalación. Pero el hospital de campaña de La Fe está en disposición de utilizarse, y se ha usado durante mucho tiempo para las PCR y está funcionando con normalidad dentro de lo que es, un hospital de campaña", ha defendido.

Respecto a las comparaciones con el hospital Zendal de Madrid, Puig no ha querido hacer "enfrentamientos interregionales" y ha defendido que la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho lo que ha podido de la mejor manera posible, como todos". "Nadie quiere hacer cosas erróneas. En Madrid con la nevada también hubieron problemas, son cosas que pasan pero estamos en tensión y en un malestar en el que todo se dimensiona y se llega a la caricatura" , ha lamentado.

La Generalitat pedirá a la nueva Ministra adelantar el toque de queda

El President del Consell ha defendido la necesidad de que las comunidades puedan adelantar el toque de queda. Una petición que la Generalitat mantendrá ante la nueva reunión interterritorial de Salud con la nueva Ministra. Al respecto, Puig también ha defendido la necesidad de evaluar y analizar lo que ha dado de si el estado de alarma actual en las condiciones que está planteado y orientar una modificación" pero insiste en que "nadie puede hacer la guerra a la suya".

Puig ha descartado que la negativa del ex ministro Illa de permitir a las Comunidades que aplicaran la medida, se deba a motivos electorales."Lo que se nos dijo es que se estaba estudiando y viendo las distintas derivadas que podía tener esta situación"

Además el president de la Generalitat ha explicado que "no hay medidas definitivas, pero que adelantar el toque de queda puede ayudar a la concienciación y sensación de corresponsabilidad ciudadana. "Desde que cerramos los bares y el comercio cierra a las 18 horas, las ciudades no tienen ningún tipo de vitalidad como es habitual", ha reconocido,

Prioridad en a los fondos europeos

Respecto a los fondos Europeos el presidente Puig ha defendido que la Comunitat "está presentado proyectos en todas las convocatorias que saca el Gobierno: fábrica de baterías, proyectos energéticos y proyectos de digitalización de pymes, y así lo haremos en todas las ventanas de oportunidad que se produzcan para facilitar esa transición a la nueva economía".