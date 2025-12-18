De Xàtiva a Alacant, en 3 minutos

Abre al público el paso inferior que facilitará el trasbordo entre las líneas de metro 3, 5 y 9, que atraviesan todo el centro de la ciudad, con la línea 10, Hasta ahora, la red de Metrovalencia se interrumpía en el centro de la capital, 260 metros entre las estaciones de Xàtiva y Alacant, que se salvaban subiendo a la superficie y cubriendo el recorrido a pie. Hasta hoy. Este paso inferior facilitará el trasbordo entre las 4 líneas.

Mao Pas inferior estacions Xàtiva-Alacant

“Hoy los valencianos no sólo ganan en conectividad con este paso inferior que conecta la estación de Xátiva –la de mayor tráfico de la ciudad- con la calle Alicante; sino que hoy València da un paso más en la aspiración que tenemos de conectar el sur de la ciudad con el centro y, posteriormente, con el norte a través de la L10”. El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha señalado este jueves la importancia de la apertura del paso inferior de las estaciones Xàtiva y Alacant de Metrovalència, ejecutada por la Generalitat, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Reconstrucción, y que es, desde hoy, una realidad. La actuación, que ha contado con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha supuesto una inversión de 24 millones de euros.

La apertura del paso permite ya la conexión peatonal directa y sin salir a la calle entre varias líneas de metro (los números 3, 5, 9) y la Línea 10 de tranvía, lo que supone una mejora significa de la movilidad en el centro de la ciudad. El túnel tiene una distancia aproximada de 260 metros, y mejora la comodidad de las personas usuarias a la hora de realizar transbordos entre diferentes estaciones. La actuación se completa con la reapertura total de la calle de Alicante.

Ha estado presidida por el president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, y ha contado con la presencia, además del concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, del vicepresidente 3º y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Reconstrucción, Vicente Martínez Mus; del director gerente de Ferrocarrils de la Generalitat, Alfonso Novo; y del director de Proyectos de Ferrocarrils de la Generalitat, José Pla.

Jesús Carbonell ha recordado que este paso inferior, que no sólo está pensado para el ahora, sino también para el futuro de la ciudad”, ha subrayado. De hecho, el edil ha destacado la “decisión valiente de la Generalitat de modificar las características de esta infraestructura subterránea y hacerla compatible para que en un futuro pueda acoger el paso de tranvías y dar así continuidad a la Línea 10 hacia el centro de la ciudad”.

CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD

El concejal de Movilidad ha destacado la mejora que esta infraestructura supondrá para las personas usuarias del metro “tanto en conectividad como en comodidad”, dado que el transbordo será de apenas 3 minutos a pie. “Será una movilidad más eficiente, más sostenible y que permite ampliar la oferta de Metrovalencia”, ha subrayado Carbonell. Además, el edil ha subrayado el efecto tan importante que este paso inferior tendrá durante las Fallas para descongestionar las calles en momentos de picos de afluencia.

Carbonell ha subrayado que este “impulso de la movilidad ha venido acompañado de la mejora urbana de este emplazamiento, que es único y que está en el centro de la ciudad”. “Era necesario ampliar aceras y se ha hecho –ha explicado- doblando los metros ganados para el peatón en los puntos más estrechos, como es la acera de la fachada de la plaza de toros que recae en la calle Alicante”. Además, el Ayuntamiento mantiene las dos paradas de la EMT en este ámbito, y también se ha hecho que la conexión peatonal entre la entrada principal de la Estación del Norte y ambas paradas sea completamente accesible, ha concluido el concejal.