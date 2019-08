Valencianos en el terremoto de Jávea: “Como un bloque de hormigón gigante impactando”

La Marina Alta vivió anoche un corto pero intenso terremoto que, aunque no provocó desperfectos personales ni materiales, se pudo sentir en buena parte de esta comarca alicantina. Con epicentro en El Poble Nou de Benitatxell, el seísmo se hizo notar en poblaciones de la talla de Benissa, Dénia o Jávea, enclaves que duplican o incluso triplican su censo habitual en plena temporada estival. Debido al temblor, de 2,9 grados de magnitud en la escala de Richter, decenas de vecinos salieron asustados a la calle y dieron rápidamente la voz de alarma a través del Teléfono de Emergencias 112.

En declaraciones a COPE Valencia, un camarero valenciano de un conocido restaurante javiense – que vivió el seísmo mientras se encontraba trabajando – explica que la duración del temblor fue de entre dos o tres segundos, hecho que no evitó que buena parte de los comensales se levantasen sobresaltados de sus mesas. “Estaba trabajando y, de repente, escuchamos como un bloque de hormigón gigante impactar contra el techo o el subsuelo. También notamos un temblor, de dos o tres segundos. Entonces, todo el mundo se preguntó qué había pasado”, relata ante nuestros micrófonos. De esta manera, este testigo indica que el terremoto se hizo notar en buena parte del establecimiento en que trabaja, provocando una importante sacudida que afectó al conjunto del restaurante y que hizo que buena parte de la clientela se preguntara por el origen de esta corta pero intensa vibración.

También en declaraciones a COPE Valencia y en el caso de su localidad, la alcaldesa en funciones de El Poble Nou de Benitatxell, Maite Roldán, asegura que no ha habido daños personales ni materiales en esta población después de la inspección realizada por la Policía Local. Tampoco se han producido desperfectos en la Cala del Moraig, zona turística por excelencia que cuenta con un importante tráfico de visitantes durante estas fechas y que podría haber sido víctima de desprendimientos tras el seísmo. No obstante, buena parte de los ciudadanos de El Poble Nou de Benitatxell dieron la voz de alarma y realizaron numerosas llamadas a los diferentes servicios de emergencia del municipio. “Llamaron varios vecinos en el momento por el susto, ya que el ruido que se escuchó fue bastante alarmante, porque fue un ruido bastante fuerte. Junto con el temblor, hubo gente que salió a la calle, pero cuando se dijo que había sido un terremoto, la gente volvió a sus casas con normalidad al ver que no había ningún desperfecto”, recuerda Roldán ante nuestros micrófonos.

Fuentes del Ayuntamiento de Jávea avanzan a COPE Valencia que no ha habido que lamentar desperfectos materiales en el entorno de esta población y sus alrededores. Preguntada por posibles réplicas de este temblor, la alcaldesa en funciones de El Poble Nou de Benitatxell se muestra tajante. “El Instituto Geográfico Nacional nos ha trasladado que ha sido un terremoto de magnitud de 2,9 en la escala de Richter con epicentro en El Poble Nou de Benitatxell. En principio, no hay ningún tipo de réplica en las próximas horas”, asegura Maite Roldán. “No obstante, no hay que olvidar que estamos en una zona de bastante actividad sísmica”, recuerda Roldán en declaraciones a COPE Valencia.