Valencia reclama un 'Fondo Mision' con financiación especifica para ciudades climáticamente neutras

Valencia acoge la Semana de las Ciudades por el Clima y se convierte “en el ágora del pensamiento medioambiental europeo, en el faro que iluminará a Europa para conseguir ciudades inteligentes y climáticamente neutras”, tal como ha afirmado hoy la alcaldesa, María José Catalá, en la sesión inaugural de la ‘València Cities Climate Week’ que se celebra en el Palau de la Música.

Tras dar la bienvenida a unos 800 responsables públicos y técnicos de municipios europeos “implicados” en la búsqueda de soluciones para afrontar el cambio climático, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha hecho un llamamiento a la Comisión Europea para que las Ciudades Misión, seleccionadas para liderar la transición hacia la neutralidad climática con medidas innovadoras y ambiciosas para reducir sus emisiones de CO2 y servir de modelo a otras ciudades europeas, reciban apoyo financiero.

