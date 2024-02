Una vecina de un edificio similar al incendiado en Valencia alerta de lo que puede ocurrir: "Cables colgando"

Días después de la devastación del edificio que asoló 138 viviendas en el valenciano barrio Campanar, vecinos de algunas viviendas de similares características a la afectada han dado la voz de alerta. Viven con miedo a que les pueda ocurrir lo mismo en sus hogares.

Uno de los casos más preocupan a la comunidad de residentes es el de la Torre Navis, construida en 2012 por la misma empresa y con las mismas características que el bloque incendiado. La edificación es una torre residencial ubicada en el Parque de Cabecera, límite entre Mislata y Valencia. Cuenta con 80 metros de altura, destaca notablemente en la zona por ser el edificio más alto.

Lo conforman 22 plantas. COPE Valencia ha podido hablar con una de las vecinas de este edificio, Charo, quien reconoce que están “muy preocupados, queremos algún certificado que nos asegure las condiciones de seguridad”. Alarma antiincendios rota Charo asegura que “ha tenido que ocurrir una desgracia para que nos arreglen la alarma de incendios que llevaba cinco años rota”, además reconoce que “el mantenimiento además de incendios no es el correcto, en algunos pisos las puertas de salida de emergencia estaban cerradas, bloqueadas. Hay mucha preocupación, es el constructor es el mismo y estamos viendo si los materiales son iguales o no lo son”. Tal es la situación de desconcierto que viven los vecinos, que muchos de ellos ya están buscando otras viviendas, “no me quiero ir porque me gusta mucho y tiene muy buenas vistas, pero estoy mirando por si acaso”, reconoce Charo en COPE.





Problemas con las terrazas

Todo apunta a que la causa del incendio de Campanar fue por un cortocircuito en una de las persianas de las terrazas y a este respecto la vecina de Mislata cuenta que “están cambiando los tejados de las terrazas por fugas de agua, y por ejemplo han dejado la mía, que se supone que se ha terminado, me han dejado sin luz, han dejado los cables por dentro del panel que han colocado final, pero los cables están ahí con lo cual corres un peligro y la solución que nos dan es que no encendamos la luz”.

“Nos han dejado cables colgando, las bombillas sin ajustarlas al techo, nos dan cita para venir y luego no vienen a arreglarlo, incluso hay vecinos que el agua se les filtra por donde están los aparatos de luz”, son algunos de los ejemplos que expone Charo preocupada.

“Queremos saber si los materiales son seguros, si lo que dijeron en los vídeos promocionales que iban a poner es verdad o han cambiado por abaratar”, pero lo que preocupa a los vecinos de la finca no son solo los materiales, también otras muchas cosas que se han ido perdiendo y que afectan a la seguridad, “Antes, por ejemplo, teníamos portero veinticuatro horas al día y ahora no tenemos, quién nos avisaría si pasa algo por la noche”, se pregunta la arrendada.

Desde Google Maps se puede ver cómo todavía quedan cables colgando en la Torre Navis.





Más inquilinos que propietarios

Charo no es propietaria, es inquilina desde hace cuatro años, y reconoce que “la promotora del banco ha ido echando balones fueras hasta ahora, que sí que se está interesando y esperamos que sea de verdad y no para callarnos estos días”.









Una vecina denuncia también en TikTok

Además de Charo, son otros vecinos los que han alzado la voz para denunciar la situación que están viviendo desde el incendio y la preocupación diaria. Yana Bin, otra inquilina de la vivienda de la Torre Navis, ha creado un perfil en la red social TikTok para mostrar con imágenes su día a día.