Una mujer increpa a Zaplana en la puerta de los juzgados: "Ponte detrás de mí"

Eduardo Zaplana llega a los juzgados dispuesto a declarar por el caso Erial entre una nube de periodistas y flashes. Lo que no esperaba el expresidente del Gobierno de Aznar es tener un encontronazo antes de entrar a la sala a declarar.

Ha sido justo en la puerta del edificio, donde antes de pasar, una señora se encontraba haciendo cola para pasar el control de accesos y le ha increpado al ver que Zaplana parecía que pasaba por delante de ella. "No, no, no, haz la cola", le gritaba.

El juicio a Zaplana se retoma con su declaración

Entre periodistas, asesores y acusado, la mujer reclamaba que se guardase el turno para entrar a los juzgados, ya que ella había llegado "temprano" e instaba al exministro en repetidas ocasiones a hacer la cola. "Haz la cola, haz la cola".

Asimismo, la señora también se mostraba molesta cuando la pareja de guardias civiles, finalmente, le otorgaba la prioridad de paso a Eduardo Zaplana. Todo ha quedado en una anécdota mientras ella decía "pues yo también paso".

Caso Erial

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del PP Eduardo Zaplana ha llegado a los juzgados dispuestos a declarar por el conocido como caso Erial: "Hoy comienza el juicio y sí voy a declarar", ha señalado.

Zaplana ha negado en sus primeras respuestas al fiscal en el juicio del caso Erial que haya mantenido relación comercial o de negocios con alguno de los otros 14 procesados en esta causa. También ha asegurado que no conoce a ninguna de las empresas a través de las cuales se canalizaron supuestamente los sobornos o mediante las cuales repatrió, siempre según los investigadores, los capitales de los que disfrutaba en el extranjero.

Ha negado tajantemente también cualquier relación con los documentos que se intervinieron en su despacho, en los que aparecen el nombre de varias de estas sociedades. "Ni los he visto ni es posible que hayan estado en mi poder jamás", ha asegurado. Zaplana ha sido el primero en declarar de los 15 procesados en el caso Erial.

Una comparecencia que deberá realizar «a ciegas» sin saber qué van a declarar dos de sus más estrechos colaboradores (Joaquín Barceló Pachano y Juan Francisco García) y los dos hermanos Cotino, que podrían haber llegado a una conformidad para evitar la cárcel. Aunque la investigación policial se inició en 2015, las primeras detenciones se produjeron en mayo de 2018 y fruto de las mismas Zaplana estuvo en prisión hasta el 7 de febrero de 2019, aunque permaneció ingresado en La Fe por una enfermedad oncológica desde el 18 de diciembre de 2018 al 11 de febrero de 2019.

El 'expresident' se enfrenta a una pena, tal y como le reclama el ministerio fiscal, de 19 años de prisión por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa dentro del conocido como caso Erial. Además, le reclama una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros. La primera vista del juicio, tras las cuestiones previas, que arranca con la declaración de Zaplana.

A su llegada, una persona que aguardaba la cola para entrar por el control de seguridad en la Ciudad de la Justicia de València le ha recriminado al exministro que no guardara su turno. "Yo llevo aquí desde las 9.30 horas", le ha espetado. Otra persona, tras una pancarta, coreaba cada vez que entraba a los juzgados uno de los acusados '¿Dónde está el dinero de los valencianos?'. Eduardo Zaplana, preguntado por si está preocupado por los posibles pactos alcanzados por algunos acusados con la Fiscalía, ha respondido: "El juicio es muy largo".