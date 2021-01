Una familia unida por el vino de bobal

La historia de Cárcel de Corpa comienza en un pequeño rincón de la geografía valenciana, la aldea del Rebollar en la comarca de Requena-Utiel. Actualmente la bodega ya va por la cuarta generación en la gestión de estas viñas centenarias. Con la uva bobal por bandera, la familia Cárcel elabora principalmente una gama de vinos con historia, elaborados siguiendo la tradición familiar, con la más avanzada tecnología y con un total respeto al Medio Ambiente.

La mirada al futuro y la confianza en las nuevas tecnologías han sido los motores fundamentales de esta familia en las últimas décadas. Tanto es así, que la primera página web de Bodegas Rebollar fue lanzada a finales de los años noventa, cuando, no sólo no era habitual en general, si no que en el mundo del vino era anecdótico. Como afirma la actual gerente, Belén Cárcel, fueron pioneros “en un sector al que todavía le falta entrar más a fondo en el mundo digital”.

A día de hoy, esta bodega familiar no solo produce vinos. A través de su web y sus redes sociales han conseguido ampliar su oferta con experiencias enológicas, como visitas guiadas, cata de vinos y embutidos, e incluso experiencias gastronómicas combinadas con restaurantes de la zona. Para Belén, la visibilidad de todos estos servicios van directamente ligados a las herramientas digitales. “Gracias a la web, la tienda y las redes sociales podemos humanizar nuestros productos y hablar directamente con nuestros clientes para que conozcan nuestra historia y todo lo que les podemos ofrecer”, añade.

El salto completo al mundo digital lo dieron hace algo más de un año a través desu tienda online, en ella consiguen enviar directamente desde la bodega sus vinos tanto sueltos como en packs únicos. “Cuanto más tiempo y esfuerzo invertimos en marketing digital más nos damos cuenta de la rentabilidad que tiene”, afirma Belén.



