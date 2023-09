Una empresa valenciana crea muñecas con síndrome de Down y con implante coclear: "Son para todos"

Las muñecas son sinónimo de felicidad si a infancia nos referimos, pero la cuestión es si todas las niñas han podido verse reflejadas en esas muñecas que tenían en casa. Que haya tantas muñecas como realidades pueda vivir una niña es fundamental para la inclusión y es ahí donde la empresa valenciana de muñecas Famosa ha puesto el foco creando dos Nenucos inclusivos; uno con síndrome de Down y otro con implante coclear.





Educar durante la infancia en los valores de "cuidar las emociones" es fundamental, tal y como destaca la propia directora de Marketing de Famosa, Irene Sotillo, en Mediodía COPE Valencia, quien además cree que la importancia del cambio de nuestra sociedad e inculcar valores tan importantes como es la diversidad, la inclusión, la igualdad en los niños más pequeños para que las generaciones futuras al final tengan una sociedad más diversa en la que no haya que hacer proyectos como estos".

Estos no son los únicos muñecos que reflejan la inclusión que pretende la empresa valenciana, que quieren que el máximo número de niños y niñas se vean reflejados, también por ejemplo han creado un muñeco con "gafitas y un parche para que esos niños que tienen el ojo vago se vean representados".





EL PODER DEL JUGUETE EN EL DESARROLLO

El aspecto educativo es fundamental, ya que los más pequeños tienen accesos a los juguetes cuando se están desarrollando tanto sus capacidades motrices como sus valores. Desde la empresa son conscientes que son de las pocas marcas que pueden llegar a los niños más pequeños de las casas e intentan además de aportar valores, ayudar a la motricidad y a la creatividad.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El realismo es también otra de las claves de este juguete, ya que en palabras de la propia Sotillo, "hemos conseguido algo muy realista que es lo que queríamos, no pretendíamos disfrazarlo, ni de hacerlo fantasía, queríamos que realmente se vieran representados esos niños y niñas porque es muy importante para ellos".

Este muñeco no es solo para los peques con síndrome de Down o con problemas auditivos, es para todos, "para que cuando vean un muñeco con implante coclear sea lo normal. Hemos visto ya como niñas de Down España jugaban con el muñeco y fue precioso" reconocen desde Famosa.

Además de ayudar a la concienciación durante la infancia, dentro de estos muñecos se puede encontrar un díptico realizado para ayudar a padres o niños.