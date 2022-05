Tiroteo a plena luz del día en Xirivella

La Policía Nacional está investigando un tiroteo que se ha producido este jueves en la localidad valenciana de Xirivella durante el enfrentamiento entre varias personas y que no ha causado heridos, según han informado fuentes policiales.



El suceso se ha producido sobre las 13'30 horas en la Plaza San Francisco de Paula, en el barrio de Zamarra de esta localidad cercana a la ciudad de València, donde se han oído varias detonaciones, según han explicado fuentes municipales.



Cuando los agentes han llegado al lugar de los disparos no había nadie, mientras que la Policía científica está recogiendo las pruebas y ha abierto diligencias para investigar las circunstancias de este suceso, que por el momento no se ha saldado con ningún detenido.