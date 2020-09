El Teléfono de la Esperanza lanza un programa gratis y confidencial para acompañar a los mayores en su soledad

El Teléfono de la Esperanza lanza el programa gratuito y confidencial 'Escuchando a los mayores', un nuevo servicio dirigido a los que se encuentran en situación de soledad no deseada y/o en riesgo de exclusión social que arranca este jueves, 1 de octubre, con motivo del Día del Mayor.

En la Comunitat Valenciana viven más de 200.000 mayores de 65 años solos en sus hogares, lo que representa el 41% del total de ancianos en la región, "un fenómeno social que viene incrementándose en los últimos años, especialmente, durante el confinamiento por la crisis sanitaria", alertan desde la ONG.

El sentimiento de soledad es la vivencia de no ser significativo para otra persona, de no sentirse querido ni acompañado, de no verse cumplido sus deseos de afecto. Como consecuencia, en la persona se crea un estado de tristeza y angustia que poco a poco va derivando en otras patologías, recoge el Arzobispado de Valencia en un comunicado.

Entre los factores que inciden en esta situación de soledad figuran las relaciones familiares deficitarias afectivamente, el final de la vida laboral, la viudedad, la emancipación de los hijos, el llamado 'nido vacío', los problemas de salud que dan lugar a la pérdida de autonomía, el apego al hogar, el aumento de la esperanza de vida o el hecho de que el mayor prefiere envejecer en casa antes que irse a vivir con sus hijos o en una residencia.

Cada año, el Teléfono de la Esperanza atiende de media cerca de 5.000 llamadas de mayores de 65 años de la Comunitat que sufren soledad y/o aislamiento. Estas crisis requieren una atención especial y precisan ser abordadas, ya que de no ser atendidas a tiempo pueden desencadenar en episodios de depresión, desesperanza o conducta suicida.

Para evitarlo, 'Escuchando a los mayores' pretende mejorar la calidad de vida de los mayores solos o en riesgo de exclusión o marginación, mediante acompañamiento telefónico --presencial en algunos casos-- de voluntarios de la organización y expertos en relación de ayuda, en intervención en situaciones de crisis emocional.

En 'www.escuchandoalosmayores.org' se puede solicitar el acompañamiento telefónico. Una vez recibida la petición, el equipo de voluntarios contacta con el mayor para valorar su situación y concretar cuándo comenzar el seguimiento por teléfono. El programa se presenta este jueves a las 18 horas en directo a través del canal Youtube 'Escuchando a los Mayores'.