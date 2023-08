Sorolla, el valenciano que conquistó el mundo: todo lo que -a lo mejor- no sabes de él

Joaquín Sorolla y Bastida, valenciano de nacimiento pero ciudadano del mundo. Desde muy temprana edad ya estaba metido de lleno en el mundo de la pintura. Un artista que triunfó en todos los lugares en los que expuso y que dejó un legado de más de 2.000 obras. En parte, ese prestigio también lo consolidó el apoyo que recibió de la Familia Real Española.

Un artista diferente a sus coétaneos, no sólo del mundo de la pintura, sino del de la escritura o la escultura. Reconocido impresionista y luminista, se alejó de la agonía que inundaba España, reflejada en artistas como Valle-Inclán, lo que le costó ciertas críticas en los inicios de su carrera. Pero la que sería su musa, su mujer Clotilde, fue la inspiración que lo llevó a realizar algunas de las mejores obras de la cultura española.

Joaquín Sorolla rápidamente hizo carrera y pronto adquirió mucha fama y respeto a nivel internacional, tanto que su obra ha sido vista en algunos de los mejores museos del mundo. Además, los grandes mecenas americanos fueron un impulso increíble, ya que fueron los primeros que apostaron por el talento del valenciano. Una técnica diferente, unos colores únicos y una belleza especial convirtieron la obra de Sorolla en una de las más valiosas y reconocidas del panorama internacional.

La familia siempre fue su preferencia, muestra de ellos es la importancia en su vida de su mujer. No sólo fuer la gestora familiar y organizadora de eventos, sino que fue la inspiración de muchos cuadros y la protagonista de otros. Lo mismo ocurría con sus hijos. A quienes inculcó unos valores de libertad y educación. En sus largos viajes, siempre se acordaba de ellos. Vestidos que en España no estaban popularizados, cartas y regalos varios eran la muestra de que Sorolla -a diferencia de los artistas de su época, bohemios y controvertidos- era un hombre que primaba a los suyos por encima de su propia vida.

Alfonso Mollá: "Sorolla era un hombre muy familiar y muy normal"

Hablando de familia, COPE Valencia ha tenido acceso a Alfonso Mollá, bisnieto de Joaquín Sorolla. Cuenta que en la familia todavía existe la herencia de su antepasado. Algunos nietos y bisnietos, pintan -no tan bien como Sorolla- cuadros también. "Intentas copiar los cuadros que ves y cuando los miras te das cuenta de lo díficil que es", reconoce Mollá. "Sobre todo por los colores, que a nadie se lo ocurriría añadir esos".

Además, cuenta una historia muy curiosa sobre algunos cuadros que tiene en casa. Y es que de pequeño, no le daba el valor que realmente tienen esas obras de arte. Pero con el tiempo ha entendido lo que supone contar con esas piezas que alberga en su casa. "Hemos convivido con Sorolla en casa, cosa que cuando eres pequeño no le das importancia. Luego vas creciendo, ves lo que tienes y lo valoras mucho más", asegura el bisnieto

Sorolla y Velázquez, más que arte

El pintor valenciano admiraba la técnica y la obra de Velázquez. De hecho, Sorolla incluye en su obra cuadros como 'La familia de Rafael Errázuriz' (1905) o 'La Familia' (1901), que son una clara influencia del pintor sevillano. De hecho, en 'La Familia', no sólo retrata a su familia de la misma forma que Velázquez lo hace en sus 'Meninas', sino que el pintor se incluye en el cuadro, en forma de autoretrato en un espejo que se observa al final del cuadro.

Para su obra 'La bata rosa' (1916), una de las obras más luminosas y potentes de Sorolla, pide a Clotilde -su mujer y su musa, el amor de su vida en definitiva- que le envíe fotos con cuadros de Velázquez que él guardaba. En esta época alcanza un nivel superior, encuentra lo más imperceptible, difícil y sutil: la atmósfera. Y por tanto, todos esos cuadros del mar, de la playa, de pescadores vienen de esa atmósfera de Velázquez.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

??La muerte de Joaquín #Sorolla el 10 de agosto de 1923 tuvo un gran impacto en el mundo artístico de la época. Hoy se cumplen 100 años. Un centenario celebrado en todo el pais al que se suma la @FundaciónBcaja hasta el 10 de septiembre, se puede visitar ‘Sorolla en negro’. pic.twitter.com/em8bKfu3PA — Fundación Bancaja (@FundacionBcja) August 10, 2023





Sorolla como retratista

Muchos conocen al Sorolla más valenciano: playa, falleras, naranjas... Pero pocos saben que estuvo considerado como uno de los mejores retratistas a nivel internacional en la primera década del siglo XX. Gracias a su amistad y al trabajo conjunto que realizó con el fotógrafo Antonio García. Esta faceta venía evocada por maestros antiguos, entre ellos, el mencionado Diego Velázquez.

Dos de sus retratos más famosos son 'El pintor Aureliano Beruete' y 'María Teresa Moret'. Se destacan en estos retratos los negros profundos que confunden al espectador, y crea una ambigüedad espacial. En sus retratos, diferentes personalidades del mundo del arte, la medicina o la educación, eran retratados en un formato muy novedoso.

¿De qué encuadre estamos hablando? Del encuadre más utilizado en pleno 2023: el formato vertical. Nuevos encuadres y formas que daban un movimiento innovador a sus figuras, incluso inclinadas hacia un lado. Y a diferencia de los retratos masculinos, en los retratos femeninos la sensualidad y el colorido son las que hinundan estas obras, como en 'Mercedes Mendeville'. En los colores se percibe la elegancia y la sensualidad de la mujer.

Con los niños ocurre algo parecido, ya que consigue captar esa naturalidad y realidad en un preciso instante, que se ve en 'Jaime García Banús' o 'María Figueroa'. En estos retratos más inocentes y fugaces, prima la percepción de la individualidad por encima del naturalismo, también presente.

Alfonso Mollá: "Era un trabajador incansable, siempre estaba con un carboncillo en la mano"

Museos en los que ha estado su obra

Joaquín Sorolla destacó de forma muy precoz, incluso más a nivel internacional que nacional. Siempre tuvo su propia ideología y su metodología, no siguió modas. De esta manera, en París conoció a muchos referentes del mundo de la pintura y a partir de la Exposición Nacional de Bellas Artes de la ciudad gala que visitó en 1889 su vida cambió por completo. Comenzó a ser el artista de prestigio mundial que sigue ostendando a día de hoy.

Museo Thyssen y Museo del Prado en Madrd; Petit Palais en París; National Gallery de Londres; Museo Meadows en Dallas; Hispanic Society en Nueva York; Kunsthalle (Múnich); Museo de los Impresionistas en Giverny, Museo Nacional de Arte Antiguo de Lisboa; Palacio Real de Milán o Galleria Internazionalle d'Arte Moderna Ca'Pesaro en Venecia.

Algunos de estos museos cuentan con exposiciones permanentes de la obra del pintor valenciano y otras han acogido exposiciones especiales. En Valencia, su ciudad natal puedes disfrutar ahora mismo de las exposiciones 'Sorolla en negro' en la Fundación Bancaja o 'Sorolla, una nueva dimensión', que tiene lugar en La Marina, y se trata de una exposción inmersiva que presenta la vida del artista de una manera muy diferente.

Dónde ver a Sorolla si estás de vacaciones

Ahora bien, si durante estos días de verano, el centenario de su muerte te pilla lejos de casa y te apetece ver alguna exposición de Sorolla, te contamos lo que puedes hacer. Porque en diferentes ciudades del mundo, se están realizando homenajes para conmemorar los 100 años de su fallecimiento.

En Dallas, en el Museo Meadows, podrás disfrutar de 'Luz de España: sorolla en colecciones americanas', una exposición con 26 pinturas casi ocultas al público de coleccionistas privados americanos. Una oportunidad de ver nuevas formas y cuadros del pintor. Gracias a diferentes mecenas -que fueron quienes apoyaron la carrera de Sorolla- podrás acercarte más a su obra.

Cambiando de continente y volviendo a Europa, en la Glyptoteca de Copenhague podrás disfrutar de 'Joaquin Sorolla, Light in Movement'. Una exposición que alterna y mezcla obras del valenciano con algunos creadores españoles contemporáneos. Y en Nueva York podrás visitar 'A Masterpiece in the making' en el National Arts Club, con diferentes cuadros de su trayectoria.