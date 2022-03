Sanidad anuncia más ambulancias para la Comunitat Valenciana

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública ha anunciado hoy en les Corts que, en breve, se licitará un nuevo concurso del servicio de transporte sanitario terrestre que permitirá incrementar en 68 el número de ambulancias y mejorar el servicio de transporte urgente y no urgente.



Barceló ha destacado que esta licitación permitirá el aumento del número de ambulancias no asistidas destinadas al transporte urgente y no urgente (61 nuevas ambulancias), así como el aumento de las ambulancias de Soporte Vital Básico (7 nuevas ambulancias) y la ampliación de los horarios en otras seis de estas unidades.



Esta ampliación de los horarios también se producirá en otras 7 ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SAMU) a las 24 horas, han informado fuentes de la conselleria. El nuevo contrato supondrá una mejora tanto en la atención a los ciudadanos como para los trabajadoras y trabajadores del servicio.



Ana Barceló ha ofrecido datos de la actividad de los servicios de transporte no urgente, que han realizado un total de 1.300.000 servicios al año, así como de la actividad de los servicios de asistencia a urgencias y emergencias, con un total de 280.000 servicios anuales.



La Consellera también ha recordado que en enero de 2021 aumentaron las unidades de los recursos móviles del Servicio de Emergencias Sanitarias en dos nuevas unidades SAMU con bases logísticas en Massamagrell y en el hospital La Fe, y se amplió el horario de atención de la unidad SAMU con base en el hospital de La Vila-Joiosa.



Asimismo, ha detallado que el aumento de recursos también se ha llevado a cabo en unidades de Soporte Vital Básico con la ampliación de horario a 24 horas en las unidades con base en las poblaciones de Carcaixent, Chelva, Valencia y Pilar de la Horadada, así como una unidad nueva con base logística en Teulada