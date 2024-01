Roscón de Reyes: el dicho popular que siempre usas y no sabías de dónde venía

Que la noche de Reyes Magos es la noche más mágica del año, no es ninguna sorpresa y menos para los amantes del dulce típico de estos días, el Roscón de Reyes, un dulce con más de 2000 años de historia que endulza año tras año a miles de españoles.

Este dulce, además de la fruta escarchada, esconde dos sorpresas: un rey y un haba. "He aquí el Roscón de Reyes, tradición de un gran banquete en el cual hay dos sorpresas, para los que tengan suerte. En él hay muy bien ocultas un haba y una figura el que lo vaya a cortar, hágalo con travesura. Quién en la boca se encuentre una cosa un tanto dura, a lo peor es el haba, a lo mejor la figura. Si es el haba lo encontrado, este postre pagarás, más si ello es la figura, coronado Rey, serás", reza la tarjeta que le acompaña.

Pues del haba se desprende uno de los refranes que generación tras generación se ha ido asumiendo como acerbo popular.

"Tontolaba"

"Ya está el tontolaba" es una frase que hemos escuchado en infinidad de ocasiones y que igual no nos hemos parado a pensar de dónde viene su origen o cuál es su significado. Pues bien, es el tonto del haba, es decir, a la persona que en el roscón de Reyes le tocaba esta legumbre.

En torno al día de Reyes se elegía a una figura conocida como 'el rey del haba'. Ya que antiguamente no se incluían dos figuras, es decir, no había rey como hoy en día. A dicha persona, se le autorizaba a reinar por un día en la aldea o ciudad y la picaresca hacía que se vengara de los poderosos o se realizasen bromas crueles. Una vez pasado el día el rey volvía a su cargo y esta persona pasaba a ser es tonto del haba o tontolaba.

Una tradición que se mantiene pero evoluciona

El roscón propiamente dicho es una tradición muy arraigada en España y que lejos de perderse se incrementa año a año, pero que también evoluciona. Según el pastelero valenciano Jesús Machi, "ha cambiado mucho la caso pese a que no lo parezca, yo recuerdo cuando era pequeño que el noventa por ciento de los roscones eran de cabello de ángel o como mucho de crema. Hoy en día tan solo el tres por ciento son de estos sabores y la mayoría son ya de nata, trufa o chocolate". Además, reconoce que son sabores que suelen gustar a todo el mundo.

De lo que sí es consciente el pastelero valenciano es que "no podemos olvidarnos de incluir el haba y la figura del rey porque si no, ya puede estar bueno el roscón, que los clientes no matan".