Roja al Bullying, el proyecto contra el acoso de la Fundación del Levante

El Proyecto Roja al Bullying nace desde la Fundación del Levante y está liderado por el psicólogo Enric Valls. Una iniciativa que nació con la necesidad de ambas partes de ayudarse. Hay que recordar que en la Comunidad Valenciana uno de cada cuatro alumnos es víctima de acoso escolar. Además, han lanzado un corto documental titulado Las voces del cole, donde el alumnado de diferentes centros da su perspectiva sobre el bullying. Y no sólo pueden expresar aquellas preocupaciones que tienen, sino que aprenden sobre empatía, respeto e inclusión.

Con esta iniciativa se han realizado más de 40 formaciones con más de 1200 alumnos desde 2º a 6º de primaria. De esta manera se pretende implicar a todos los chicos y chicas en este tema tan delicado y que sigue afectando a gente a diario. A través de dinámicas y juegos consiguen adaptar este tema a los menores. A través del fútbol, y en este caso del Levante U.D, es más fácil llegar a la gente de estas edades y consiguen reforzar conceptos adquiridos en las aulas o en casa. Así como aprender diferentes técnicas y pautas sobre cómo identificar signos de acoso.





"Si ocurre una vez, es algo ocasional; si pasa dos veces, es un conflicto puntual; y si pasa más de dos, ya es acoso escolar", contaba Rafa Grilles. Esto es lo que le dicen a los alumnos a llegar a las aulas, cuando muchos de ellos dicen que en su colegio no existe el acoso escolar. Gracias a esta alianza, se utiliza el altavoz que es el fútbol no estaba del todo aprovechado. Además, que en el deporte también ocurre acoso del mismo modo que en colegios o institutos. Y sobre todo, su escaparate permite que los más jóvenes descubran lo que está bien y lo que está mal. Ya que son esponjas que repiten todo lo que ven y se trata de prevenir y no normalizar todo eso que se ve en el día a día.

En muchos casos, lo primero que aparece es la negación y mucha gente evita hablar de este tema. El objetivo, como cuentan desde la fundación, es atajar el problema de inicio y no esperar a que ya esté avanzado y sea más difícil solucionarlo. Asimismo, busca informar y concienciar sobre el acoso escolar, así como proporcionar herramientas para su detección y prevención. Es una iniciativa que ha tenido muy buena acogida por parte de alumnos, profesorado y en las familias. "Es fundamental el apoyo de todos para combatir el acoso escolar, alumnos, centros escolares y familias, por supuesto. Pero también todas esas entidades de importancia que día a día convivimos con niños de una forma u otra y que tenemos también el deber de formar para prevenir y concienciar, en este caso, acerca del acoso escolar", remarcó el director de la Fundación. Además, Herrero afirmó que "aquí está la Fundación Levante UD, volviendo a ser pionera en otro de sus proyectos sociales para cumplir con esta labor".

