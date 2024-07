Lo que le puede pasar a tu hijo si no le limitas las pantallas este verano

"Las bicicletas son para el verano". Es el título de una obra de teatro escrita por Fernando Fernán Gómez en 1977, y que resume la idea de que estamos en los meses en los que nuestros hijos forjan unas experiencias que serán definitivas para su edad adulta. Los paseos en bici, los juegos en pandilla, los baños en el río, la piscina o la playa, los castillos de arena, el cine de verano, la observación de las lluvias de estrellas, el sabor de un helado, y ... hasta las "trastadas" tan propias de la edad infantil o adolescente. Sensaciones que están en el imaginario colectivo de varias generaciones y que corren el peligro de perderse por culpa de las pantallas. TV, móvil, tablet han entrado con fuerza en nuestros hogares generando hábitos más que cuestionables.

Los expertos abogan por evitar las adicciones o la exposición a conductas inadecuadas en edades tempranas, como el porno, las compras on line o la imitación no siempre recomendable de influencers y youtubers. Pero no siempre es fácil.

Y es que, al final, es la salida fácil de muchos adultos cuando necesitan que los más pequeños no les molesten. Y a partir de ahí, se enganchan a unas conductas, las más de las veces adictivas. Por eso, la primera recomendación pasa entonces por evitar ese recurso. Cuando llega el verano, los padres necesitan seguir trabajando, pero los menores de la casa andan de arriba abajo molestando. La alternativa a las pantallas pasa por buscarle al menor actividades que le llenen el horario: colegios de verano, campamentos o actividades al aire libre.

Se trata de que estén ocupados. El consejo es de la psicóloga Pilar Conde que distingue dos momentos en verano: el tiempo en el que los adultos siguen trabajando y hay que "organizarles un buen verano" o cuando ya la familia está al completo de vacaciones, momento en el que es fundamental el ejemplo que dan los padres. Si ellos son los primeros en abusar de las pantallas, difícilmente sus vástagos no terminen haciendo lo mismo. "Los padres deben ser un modelo para los hijos. Si estamos en la playa, la piscina o el campo, que los padres sean los primeros en dejar de lado los dispositivos".

Y atención porque esta psicóloga nos interpela a que nos lo tomemos en serio. La necesidad de limitar el acceso a los dispositivos móviles de los niños y adolescentes se basa también en el perjuicio general que su abuso supone para su salud mental y física."Está más que demostrado el problema de salud que supone excederse en el tiempo que nuestros hijos dedican a las pantallas: sedentarismo, aumento de problemas visuales y problemas de desarrollo madurativo con cuestiones como la atención, el aprendizaje ... "

Esto desde el punto de vista más físico. Porque luego está el personal. "Todo el tiempo que estamos con las pantallas, es tiempo que nos perdemos de contacto personal directo, afectando a perdida de comunicación, la creatividad o las habilidades sociales ..."

Resumiendo, mejor quedarse corto que pasarse de largo. Eso sí, -a juicio de esta psicóloga- tampoco debemos llevar al extremo nuestras decisiones. Es verdad que los veranos de antes, sin pantallas, eran más sanos, se mire como se mire. Pero no es menos cierto que no podemos cambiar el mundo en el que viven nuestros hijos, "y es un mundo en el que están conectados, es decir, parte de sus relaciones sociales se construyen a partir de la conexión digital, por lo que tampoco sería recomendable una prohibición total del uso de dispositivos". "Para ellos es vital estar conectados y una limitación total podría afectarles a su autoestima al sentirse fuera del grupo".

Algunos consejos para conciliar pantallas y verano en familia

Se trata de pautas que, para Pilar Conde, deben ser innegociables. No se trata de prohibir, sino de explicar las normas del uso adecuado, entre ellas, delimitar el tiempo, controlar el acceso y supervisar los contenidos.



1. Evitar las pantallas antes de los 3 años. Es innecesario ofrecer estimulación a los infantes menores de esta edad.

De 2 a 3 años, recomiendan máximo 1 hora al día, incluyendo tv. Para los más pequeños se pueden utilizar relojes de arena para que puedan entender cuando termina el tiempo.

2. Fomentar mediante el ejemplo el uso moderado de la tecnología. Los niños aprenden por modelado y observación.

3. Realizar actividades al aire libre, deportivas y culturales para fomentar los vínculos afectivos y la comunicación intrafamiliar.

4. Establecer límites sobre tiempos y uso de la tecnología.

5. Conocer el contenido audiovisual de las aplicaciones y juegos. Jugar con ellos, que nos enseñen sus intereses digitales.

6. Hacer uso del control parental para evitar que los niños se encuentren con contenido inapropiado para su edad.