Qué hacer en Valencia este fin de semana (17.12.2022)

Estamos a una semana del comienzo de las Navidades. O sea, que para quien todavía no ha pensado en los regalos de Nochebuena ya ha empezado la cuenta atrás.

Y puestos a pensar qué comprar, ¿qué mejor que regalar tiempo con la gente que quieres? “Toma, te regalo una entrada para venir a ver este espectáculo conmigo”.

Habrá que pensarlo. No hay nada más valioso que el tiempo con tus seres queridos. Llámese amigos, compañeros, primos, padres o pareja.

Y para que tengáis conocimiento de lo que podéis regalar, desde aquí os ofrecemos algunas opciones. En la web tenemos más propuestas.

Como os anunciábamos el viernes pasado, esta semana se ha estrenado en el Teatro Olympia “La Jaula de las Locas”

Dirigida por Àngel Llàcer y Manu Guix, su atrevida puesta en escena, sorprendentes coreografías, exuberante diseño de vestuario y temática universal, hacen de la jaula uno de los musicales más aclamados de la historia.

(La Cage aux folles) es originalmente una pieza teatral escrita y protagonizada por el dramaturgo francés Jean Poiret, estrenada en París en 1973. Como obra de teatro, superó las 2.000 funciones y los 15 años consecutivos en cartel. Se trata de un espectáculo especialmente importante en la historia del género, que ha influido de manera decisiva en el estilo y la forma de llevar a escena temas socialmente sensibles de manera abierta y optimista.

Esta nueva puesta se basa en la versión musical de gran formato de Jerry Herman y Harvey Fierstein, estrenada en Broadway en 1983 y ganadora de seis premios Tony. “La Jaula de las Locas” se convirtió en el primer musical en la historia de Broadway en superar las mil funciones.

Es un gran canto optimista a la libertad individual y colectiva. Su mensaje es potente y necesario y lo hace a través de una temática universal: la valentía de nadar a contracorriente en un mundo que impone pautas y comportamientos estándar para todos.

El musical se quedará en Valencia hasta el 15 de enero con funciones especiales del Día de Navidad y de Nochevieja.

La Sala Off ha estrenado esta semana su nueva producción: el musical “Bruno” que se queda en el escenario de la calle Turia hasta finales de enero del próximo año. Bruno es un alumno ejemplar. Vive en el hogar perfecto, estudia en el mejor instituto de la ciudad y nunca se ha metido en líos. Es el orgullo de sus padres y profesores.

Pero Bruno vive otra realidad. Se esconde y encierra en su mundo: el cuarto de baño del instituto. Ese es el único lugar donde se siente seguro y protegido de un grupo personas que hacen de sus días algo horrible. Bruno es un canto a la vida, una fiesta, un recuerdo, una protesta, un musical, una banda en directo, un centenario, una celebración, un cambio. Este espectáculo promete.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Esta semana se está celebrando en nuestra ciudad el Festival Internacional de Circo Contorsions. Entre las propuestas hay llamadas a la acción social, el civismo, el respeto a las personas mayores, la memoria, el encuentro y el desprendimiento de lo material.

Este viernes se han programado dos espectáculos en el Tinglado nº 2 de La Marina. La jornada arrancará a las 18 h. con un espectáculo de calle para mayores de seis años de la compañía francesa Alta Gama. A las 20 h. les tomarán el relevo los murcianos UpArte con el estreno en Valencia de su obra de circo contemporáneo para todos los públicos: “Desprovisto”, una pieza entre el riesgo, el ritmo, la estética y el humor.

La oferta circense de este sábado, se repartirá entre el Teatre El Musical y el Tinglado nº 2 de La Marina. El TEM acogerá a las 13.30 h. “La crisis de la imaginación” recomendado para mayores de cuatro años con una propuesta de circo contemporáneo, danza y marionetas surrealistas.

La obra “Desempolsant” retomará la programación por la tarde en el Tinglado nº 2 de La Marina. La pieza está protagonizada por una chica que al visitar el refugio que fue su hogar, realiza un viaje al pasado a partir de sus recuerdos. Rematarán la jornada a las 20 h. en el Teatre El Musical los franceses Atònita compagnie.

El domingo, el circo sorprenderá a paseantes y vecindario por la mañana y por la tarde con el espectáculo itinerante Grands. Los octogenarios Teresseta y Poso partirán a las 12 desde el Tinglado nº 2 de La Marina y a las 17.30 desde la plaza del Rosario para remover la conciencia de la gente, movilizarse y movilizar a la ciudadanía y así combatir las injusticias sociales del siglo XXI.

La oferta matinal se completa con otro tándem de artistas. En este caso, un malabarista obsesionado por su mundo de objetos volantes y un acróbata.

La clausura de Contorsions es una mirada al futuro, con Bimsa de Fkanys. A partir de las 19 h. el teatro se convertirá en un universo donde acrobacias, técnicas aéreas y malabares se mezclarán con el humor, la melancolía y el vértigo.

Teatre Micalet presenta este fin de semana a Camut Band con su espectáculo Big Drums. La compañía catalana ha creado esta función donde se mezclan la percusión africana, el tap dance y la voz y el baile sobre arena, para que los intérpretes jueguen con sus papeles e intercambien sus habilidades y ritmos para conseguir un espectáculo original, fresco, sorprendente y tan lleno de energía que hace que los espectadores tengan ganas de levantarse y ponerse a bailar. Este espectáculo ha estado rodando por

todo el mundo, cosechando aplausos y elogios de todos los públicos. En él se fusionan las técnicas del claqué más moderno con la percusión de diferentes culturas, consiguiendo un espectáculo original y diferente.

Valencia recibe al cantautor asturiano Víctor Manuel que recala en el Palacio de Congresos con la gira “75 Aniversario. La vida en canciones. El escenario lo cura todo.” El cantante explica el motivo de la gira con estas palabras: “Hago un alto en el camino pero sigo… Me han recordado que cumplo 75, no crean que no me había dado cuenta, pero, gracias por recordármelo”. Este tour pretende abarcar y resumir largos años de canciones y carretera. En el concierto sonarán, entre otras, “Soy un corazón tendido al sol”, “El abuelo Víctor”, “Solo pienso en ti” o “Nada sabe tan dulce como su boca”. La cita es este viernes a las nueve en el Palacio de Congresos. Aún quedan algunas entradas.





La sala 16 Toneladas recibe a la formación valenciana Jamaican Jazz Lovers que junto a Bandits y La Fricativa Sonora, presentan Mediterranean West Coast Ska Showcase.

En el concierto que tendrá lugar este viernes a las 22:00 h., actuarán las tres bandas con potente ska, reggae y otros ritmos jamaicanos fusionados con melodías e improvisaciones jazzísticas.

En la misma sala, 16 Toneladas, el ciclo Panorama Flamenco presenta a El capullo de Jerez este sábado por la tarde. El artista es uno de los escasísimos cantaores payos que enloquecen al público gitano. Su dominio del cante no se limita a los palos festeros que tan popular le han hecho, y en sus conciertos da siempre fe de ello. Posee además una presencia escénica de las que no se olvidan. Su cante encierra los secretos del flamenco más rancio. Es un artista a la vieja usanza, formado desde niño en la escuela de la vida y cantaor las veinticuatro horas del día.

Los valencianos Ovidi y Álvaro Tormo, Los Zigarros, llenarán de energía el escenario de la Sala Repvblicca este sábado a las 20:30 h. Ellos son la prueba de que el rock n roll en su más puro estilo, sigue vivo. Destrozan cada escenario por el que pasan, guitarras en primer plano y la voz chulesca de su cantante, puro vértigo para el público.

Influenciados por los grandes como Elvis, Chuck Berry o Little Richard, además de bandas nacionales como Burning o M-Clan, demuestran que llevan la esencia de este estilo de música.

Otro grande la canción de autor en español, también visitará Valencia para actuar este fin de semana. Antonio Orozco uno de los artistas más brillantes y con más talento del panorama musical en nuestro país, llega a la capital del Turia para ofrecer su potente directo. Su capacidad de trabajo y sensibilidad artística, le convierten en un artista cuya proyección ha traspasado fronteras como referente de la música en español. Su gira más internacional hasta la fecha, Aviónica Tour, aterrizará en el Pabellón de la Fuente de San Luis este sábado a las nueve de la noche.

Y del ska, flamenco y la canción de autor pasamos a la lírica que nos lleva hasta el palacio de la ópera valenciano.

El barítono alemán Christian Gerhaher, considerado como el mejor liederista de la actualidad, inaugura este sábado a las 19.00h. el ciclo ‘Les Arts és Lied’ con una selección de las páginas de mayor lirismo que dejó escritas Johannes Brahms.

Lo acompaña, en su regreso a la Sala Principal, el pianista Gerold Huber, con quien forma uno de los tándems más celebrados de este género y con quien ha visitado las salas de concierto de mayor prestigio, además de realizar grabaciones discográficas de referencia de ‘Lieder’ de Mahler, Schubert y Schumann.

Les Arts mantiene su apuesta por el ‘lied’ un año más con una nueva edición de este ciclo, que visitan cada temporada las mejores voces del panorama lírico actual para interpretar a los compositores más selectos de este género, así como dar cabida a otros géneros musicales hermanos como la ‘mélodie’ francesa, la ‘art song’ inglesa u otros tipos de canciones en lengua española, italiana o rusa.

El domingo tenemos varias citas. Por un lado, para empezar el día con armonía, podemos ir al concierto lírico de Matins a Les Arts donde actuarán los artistas del Centre de Perfeccionament a un precio simbólico de 5 € en la espectacular Sala Principal. La cita es a las 12 del mediodía.

Los cantantes del Centre ofrecerán ese día un recital dedicado a la ‘opéra-comique’ francesa, en el que también se redescubrirá la obra de tres compositores valencianos del siglo XIX: José Melchor Gomis, José Espí Ulrich y José Valero Peris.

Por la tarde, la actividad Nadal al Carrer presenta un total de 25 corales de la Comunitat Valenciana, pertenecientes a FECOCOVA, que interpretarán simultáneamente varios villancicos en seis puntos céntricos de la ciudad de Valencia. Las puertas de palacios emblemáticos de la capital acogerán desde las 17:45 h. las actuaciones de estas corales.

El Palau L’Iber de los Soldaditos de Plomo, el Palau de la Generalitat, el Palau de la Diputació, el Palau dels Català de Valeriola, el Palau del Almirante (Conselleria de Hacienda) y la Puerta de los Apóstoles de la catedral, cada uno de ellos, serán el escenario para la interpretación de más de veinte piezas navideñas.

Sobre las 19;15 horas, las 25 corales que participan, con sus más de 600 intérpretes convocados, se reunirán en la plaza de la Virgen de Valencia para interpretar “Adeste Fideles” y “Noche de Paz” dirigidas por Jorge Antonio Gago Alabau y Enric Moltó Romero, respectivamente.

Tras el canto de “Adeste Fideles” y “Noche de Paz”, a las 19:40 h. cerrará esta actividad un concierto ofrecido por el coro FECOCOVA en la iglesia de San Esteban, situada en la plaza de San Esteban.

Más tarde, en el Teatro Principal tendrá lugar el concierto de Carraixet, actualmente el grupo musical más longevo de nuestro territorio, con 50 años sobre los escenarios de manera ininterrumpida. Un espectáculo musical para todos los públicos con un repertorio variado e íntegramente en valenciano, en el que harán un repaso de sus canciones más emblemáticas, todo rodeado con sonoridades mediterráneas que fluctúan entre la tradición y la modernidad. Cuatro hijas y una nieta de Lleonard Giner, fundador del grupo en 1972, siguen la herencia musical y reivindicativa. Sobre el escenario, nueve mujeres intérpretes, cantantes e instrumentistas, dibujarán la defensa de la normalización de todas las desigualdades.