Qué hacer si me toca la Lotería de Navidad y he compartido el décimo

Se acerca la lotería de Navidad y sin duda alguna los valencianos ponemos gran parte de nuestras esperanzas en que nos toque un pellizquito para poder tapar aujer, darnos un caprichito o disfrutan aún más si cabe con los nuestros.





Sin duda alguna la tradición de compartir décimos es algo que se ha extendido a lo largo de los años para poder aumentar así las probabilidades de ganar. Con familia, amigos o incluso compañeros de trabajo muchas son las personas que llevan décimos a medias o incluso divididos entre cuatro o cinco. Pero qué ocurre cuando la suerte llama a nuestra puerta.





No será el primer año que el día 23 de diciembre las noticias se llenan de historias sobre problemas a la hora de cobrar esos décimos o sobre todo demostrar que lo llevábamos compartido. María Jesús Buendía, abogada, recuerda en Mediodïa COPE MÁS Valencia que "las palabras se las lleva el viento y lo que hay que hacer es documentarlo".





CÓMO DOCUMENTAMOS QUE EL DÉCIMO ES COMPARTIDO

Antes del día del sorteo de Navidad lo que hay que hacer es "fotocopiar el décimo por el anverso y el reverso y que todos los participantes del mismo lo firmen y se haga constatar la participación de cada uno y firmarlo y escribir el dni", recuerda Buendía quien además recalca que es importante que cada participante se quede una copia de ese documento.





No solo hay que tener en cuenta la desconfianza a la hora de cobrar el décimo, que en muchas ocasiones solemos decir "qué no confías en mí", y no solo es eso, también hay muchas variables "como un accidente o que el depositario del décimo no pueda acudir a cobrarlo".





Y SI SE PIERDE EL DÉCIMO QUÉ OCURRE

Este es otro de los casos con el que nos podemos encontrar, Dios no lo quiera, el día 22 de diciembre; perder el décimo. Esta es otra de las casuísticas con las que podemos minimizar los daños gracias a la fotocopia del décimo con las firmas y dni escritos. "Si Loterías del Estado no quisiese efectuar el pago los tribunales no tendrían problemas en dar la razón a los participantes".





Sobre las fotos con los móviles y las redes sociales, que hoy en día están al alcance de casi cualquier, María Jesús Buendía, recuerda que cualquier prueba "válida en derecho como una grabación podría servir, pero habría que tener en cuenta que todos los miembros del décimo dieran su aprobación. Además desaconsejo el WhatsApp, mucho mejor un documento".





Y SI NOS TOCA QUÉ

Cómo lo hacemos para repartir. No hay que precipitarse a la hora de cobrarlo "no debe ir solo el depositario del décimo, ya que el banco tiene la obligación de depositar ante la Agencia Tributaria quién es el titular del premio, si solo va uno solo se identificará uno. Por tanto Hacienda solo le reclamará los impuestos a esa persona y luego entraría el juego el impuesto de donaciones al resto de participantes".