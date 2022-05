Puig recurre a la ironía para valorar la vuelta a España del Rey Emérito

El president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha manifestado que no es motivo de orgullo y satisfacción lo que ha hecho el rey Juan Carlos y no es razonable "sentirse orgullosos de esos comportamientos de no cumplir con los deberes fiscales".

Puig se ha pronunciado de esta manera en Les Corts Valencianes al ser preguntado por la próxima visita del rey Juan Carlos a España, prevista para el final de esta semana, tras dos años residiendo en Dubai.

El presidente de la Generalitat ha dicho que respeta la Constitución "en todos sus aspectos" desde el preámbulo hasta sus artículos que hablan de nacionalidades y regiones, del estado de las autonomías o de la monarquía constitucional, como siempre lo hace el Partido Socialista.

Pero otra cosa es "la apreciación que tengamos de lo que se ha hecho en una institución importante en este país por parte de una persona que, a mi parecer, no ha actuado de una manera decente", ha continuado.

Sobre la opinión de los partidos de la derecha sobre la visita del rey Juan Carlos, Puig ha señalado que cada uno tiene su concepto de ética y moral, y los españoles "hemos visto que ha habido un comportamiento que no ha sido el adecuado".

"No cumplir con los deberes fiscales es una cuestión que afecta directamente al corazón de la democracia, y sentirse orgullosos de esos comportamientos me parece que no es razonable, pero yo respeto todas las opiniones", ha comentado.

Puig ha afirmado que en la Comunitat Valenciana "preferimos" para la promoción de la región mejorar la hipoteca reputacional y acabar con la imagen de un espacio de corrupción -"como ya se ha conseguido", ha dicho-, y proyectar su imagen en acontecimientos como el Benidorm Fest, los Premios Goya o, ahora, la Copa Davis, que ofrecen una imagen positiva. "Otros, sinceramente, creo que no nos aportan valor", ha concluido.