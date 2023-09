El puente de las Flores de València llevará oficialmente el nombre de Puente de las Flores-Rita Barberá tras ser ratificada en junta de Gobierno la propuesta del PP para el cambio, y próximamente se abordará, además, el nombramiento de Barberá como alcaldesa honoraria de la ciudad a título póstumo.

En la junta de este viernes se ha aprobado la concesión de subvenciones a las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de programaciones y proyectos culturales en la ciudad por un importe total de 150.000 euros.

En total, se apoyará la actividad de 50 entidades, por ayudas que oscilan entre los 600 y los 10.349 euros, dependiendo de la naturaleza y contenidos de las iniciativas a desarrollar.



Se ha desestimado la solicitud de otras 29 entidades que habían participado en la convocatoria, bien por no alcanzar la puntuación mínima exigida por la comisión evaluadora, por incumplimiento de las bases, o por no haber presentado la documentación requerida. Además, otras dos entidades han desistido voluntariamente de su petición.



Por otra parte, se ha desestimado otro de los recursos contra la suspensión del proyecto para la ubicación de un centro de datos en los antiguos almacenes del puerto o 'docks'. Se trata del recurso de reposición interpuesto el pasado mes de agosto por la mercantil Nethits Telecom Group SL contra la suspensión de la adjudicación de un 'data center' en el citado edificio.



Como es conocido, la propia junta acordó el 14 de julio pasado dejar sin efecto el proyecto que había impulsado el Gobierno anterior en los docks y desistir del proceso de adjudicación para la constitución de un derecho real de superficie sobre el citado edificio.



Tal y como ha reiterado el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, “todos los informes de Abogacía del Estado y de la Autoridad Portaria de Valencia son desfavorables” a este proyecto que, además, “no se puede llevar adelante sin un consenso mínimo con la Autoridad Portuaria”.



El edil ha reiterado que un Centro de Procesamiento Electrónico de Datos “puede establecerse en cualquier otra localización de menor importancia estratégica para la ciudad que no sea un edificio singular, emblemático y dotado de protección patrimonial por el planeamiento vigente como los Docks, radicado en un entorno privilegiado como es la Marina de València”.