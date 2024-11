Un psicólogo crea una guía para sobrellevar la DANA: "No minimizar"

La DANA ha arrasado con todo en muchas localidades de Valencia, en lo material, pero también en lo anímico, en lo psicológico, un daño que, también, va a tardar muchísimo tiempo en repararse.

La herida es profunda en muchos aspectos, sobre todo para quienes han perdido un ser querido, pero también para quien ha perdido su trabajo, su casa o, lo que es peor, quien lo ha perdido todo.

Por otra parte, los voluntarios, llevan días, realizando jornadas maratonianas llevando lo que pueden y como pueden. Con muchos kilómetros a las espaldas de ir y volver, y agujetas en todos y cada uno de los rincones de su cuerpo. Eso pesa y pesa mucho a nivel psicológico.

Una de las personas que ha querido aportar su granito de arena, ya que no se puede desplazar hasta Valencia, es Sergio Cruz, psicólogo Madrileño que ha creado una guía llamada "claves psicológicas para sobrellevar la DANA".

Cruz explica que él se encontraba en el pueblo y su chica estaba en el polígono de Arganda empaquetando ayuda para mandarla a Valencia. "Tenía que hacer algo, me puse a escribir y saqué esta guía; tiene muchos capítulos, en cada uno se aborda una circunstancia diferente, recomiendo a cada persona que vaya al que le pueda interesar y ayuda".

Para este psicólogo madrileño, uno de los capítulos más importantes es el segundo, dirigido a los voluntarios, a la hora de cómo acompañar. "Hay ciertas cosas que son claves a la hora de saber acompañar en estas situaciones, por ejemplo, no minimizar las emociones, no comparar o decir podría haber sido peor, hay más gente que ha pasado ya esto, tú también lo vas a superar, etc".