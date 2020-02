La Consellleria de Sanidad ha confirmado este martes el primer caso de coronavirus en la Comunidad Valenciana, un jóven que había acudido al hospital La Plana, en Vila-real (Castellón), con síntomas compatibles con la enfermedad, que se convierte además en el sexto caso en España. Se trata de una persona de Burriana quwe había viajado a Milán por ocio y no como parte de la hinchada del Valencia Club de Fútbol en su visita por el partido de Champions League.

Los primeros análisis han confirmado la presencia del virus COVID-19, según informa la Conselleria, mientras el departamento de Salud Pública ha enviado ya la muestra al Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda para la confirmación del resultado. Por otro lado, la prueba realizada al paciente en estudio del Hospital Doctor Peset de València ha dado un resultado negativo, y se mantiene en estudio a tres pacientes en el Hospital General de Alicante.

Todas las respuesta en la web de @sanidadgob: https://t.co/tkAty9aXeH pic.twitter.com/sRud9HrUUO — Salud Pública (@SaludPublicaEs) February 25, 2020

Este martes, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado ampliar las zonas de riesgo del coronavirus, además de China, a Japón, Corea del Sur, Singapur, Irán y norte de Italia, a las que recomienda no viajar, así como reforzar las medidas de prevención "pensando en un escenario de contención".

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dado cuenta en rueda de prensa de lo acordado en el Consejo Interterritorial de Salud, convocado de manera urgente, tras el brote de coronavirus que afecta a Italia, donde ya hay 322 afectados y once fallecidos.

Illa ha subrayado que no hay transmisión comunitaria acreditada en España "y que se sigue pensando en un escenario de contención", por lo que "lo más eficaz es reforzar las medidas de detección precoz", ha insistido.

Se ha acordado ampliar la definición de caso a nuevas zonas de riesgo: toda China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y cuatro regiones del norte de Italia como Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romaña. Se recomienda a los ciudadanos que no viajen a estos lugares, aunque no se prohíbe, ya que ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni la Unión Europea (UE) han emitido ninguna orden de restricción, pero "consideramos más conveniente que en caso de que no sea imprescindible es mejor no viajar", ha dicho Illa.

El ministro ha explicado que todas aquellas personas que presenten síntomas de una enfermedad respiratoria grave y en los 14 días anteriores hayan estado en alguna de estas zonas "han de ser consideradas posibles casos". Por tanto, deben contactar con los servicios de salud y someterse a las pruebas para determinar si tienen el coronavirus. Además, todas las personas ingresadas y que presenten enfermedades respiratorias graves, como neumonía, por causa desconocida, serán también sometidas a análisis.

El Ministerio y las comunidades han acordado asimismo que los ciudadanos españoles que estén en zonas de riesgo por diferentes motivos deben atender los consejos de las autoridades de las zonas en cuestión, ha dicho Illa. Estas medidas de detección precoz son las que, según los expertos, "se han demostrado más eficaces", ha apuntado Illa, quien ha precisado que también se va a aumentar la sensibilización. Para ello, se van a reforzar las medidas de información que se les va a dar a los pasajeros en puertos y aeropuertos, algo que ya se ha acordado con el Ministerio de Fomento, AENA y Puertos de Estado.

Además, se van a preparar piezas informativas para difundir en los aviones que aterricen en España, especialmente los que procedan de las zonas de riesgo.