Pobreza energética, el término que preocupa a los expertos y puedes estar sufriendo: "Nos pasará"

Hablar de calor en invierno y de frío en verano es un algo que puede parecernos un tanto extraño, pero es una de las claves para afrontar el problema climático al que nos enfrentamos en España en general, y en la costa Mediterránea en particular, donde los inviernos cada año son más cálidos y los veranos más asfixiantes.

“Hablar del calor en invierno no es solo por la urgencia por preparar el próximo verano viendo lo que pasó el pasado o el anterior, sino viendo las temperaturas de los últimos meses que nos están mostrando que el calor ya no es solo cosa de verano. En Valencia, por ejemplo, hemos superado el récord de la temperatura más alta registrada desde que tenemos datos con 27,3 grados”, revela en COPE Emilio Servera, técnico de peritos europeos de la Fundación Valencia Clima y Energía, quien, además, alerta que “lo que tenemos que hacer ahora es aprovechar para empezar a tomar medidas” sobre todo en lo que se llama pobreza energética.





Qué es la pobreza energética

Este término que se lleva acuñando durante un tiempo entre los expertos, pero que igual tú has sufrido sin ser consciente. “La pobreza energética es que hay gente que tiene problemas para pagar la factura de la luz, y que eso, tradicionalmente o en otras partes de Europa, va asociado a invierno por no poder tener una calefacción con unas condiciones adecuadas para dar respuesta al frío, pero que ahora estamos en un contexto en el que cada vez más nos va a pasar en verano”, afirma Emilio.

Quizás te has planteado algún día no encender la calefacción, o el aire acondicionado, por miedo a la factura de la luz. El problema, según los expertos, "es poder pagar el aire acondicionado, o gente que no tenga un domicilio en unas condiciones adecuadas para poder pasar los meses de tanto calor, como una vivienda que esté mal aislada, una vivienda en la que tienes mucho sol o en la que no puedes ventilar adecuadamente, afecta al modo en el que esas personas van a experimentar esas olas de calor”.





Cómo llevar los grandes objetivos al día a día

Desde Valencia se pretende dar solución a problemas como el de la pobreza energética veraniega de forma conjunta con la sociedad. “Que sea la sociedad quien nos diga cómo aplicar ese pacto Verde Europeo a las ciudades, porque no afecta a todos por igual”. Las olas de calor no afectan a todo el mundo igual, ya sea por las condiciones en su vivienda como por su puesto de trabajo, hay gente que puede quedarse en casa a trabajar durante el verano, otra que está en la calle a cuarenta grados.

[#AHORACruzRoja] ???



Solo un 27 % de las personas que atendemos puede mantener una temperatura adecuada en su vivienda a lo largo del año.



Nuestro proyecto de Pobreza Energética tiene como objetivo ayudar a aquellos colectivos en riesgo o en situación de extrema vulnerabilidad. — Cruz Roja Española (@CruzRojaEsp) January 12, 2024

La amenaza climática no es igual para todos

Desde Valencia Clima y Energía son conscientes de que hay cosas que se puede ayudar a los habitantes de la ciudad, como por ejemplo “el tema de la vegetación, la cual se puede adaptar para que retenga más el frescor, es lo que llaman “naturalizar las ciudades”. La naturalización, afirma, Servera, que nos ayuda tanto en la salud física como en la salud mental, en una ciudad verde, “además de paliar el calor puedes ver pájaros, puedes ver más animales, ese reverdecimiento eh nos da muchos beneficios”.