Pitingo: "Mis seguidores en redes son mi segunda familia. Sin ellos la pandemia es más difícil"

El artista internacionalmente conocido mezcla en sus perfiles de redes sociales dos mundos; el digital y el artístico. Un halo de creatividad y pasión envuelve todos sus publicaciones. "Cada día voy aprendiendo más y muchas veces no soy consciente del trato y del público; de las cosas tan bonitas que nos dicen". reconoce Pitingo.

El público es el mejor psicólogo

"Me ha tocado aprender día a día y ahora lo agradezco muchísimo, tener contacto con el público, poder contestarles. Soy una persona muy activa en redes y ahora mismo mis seguidores son como una segunda familia. Si cuando un artista se sube al escenario es como un chute de vitamina ahora que no podemos es importantísimo para nosotros saber que están al otro lado de la pantalla. Recibir su cariño es fundamental", cuenta el artista nacional además de afirmar que "el público es el mejor psicólogo".

"Además las redes sociales también te acercan a otros artistas. Por ejemplo, el otro día me puse loco de contento porque comenzó a seguirme Quincy Jones. Me puse tan contento que compartí el pantallazo y todo con mis seguidores y me puse a dar vueltas por la casa de la alegría".

En cuanto a estrategia en redes sociales o ayuda de profesionales, Pitingo reconoce que no tienen ni uno ni otro que a él lo que le gusta es mostrar sus sentimientos y lo que le ocurre en el día a día. "Parece que los artistas tenemos que tener una vida maravillosa y feliz y no es así. Hay días que uno está más triste o mosqueado y necesita compartirlo y el apoyo de su público", asume Pitingo quien reconoce que pese a no seguir estrategia sí que se fija mucho en qué funciona y en qué no.

LO BUENO Y LO MALO DE LAS REDES SOCIALES

Las dos caras de la moneda las encuentra el cantante en las diferentes plataformas. Para él "instagram es maravilloso y la gente es super cariñosa. twitter por el contrario es mucho más heavy, hay gente que dice auténticas burradas. Yo que llevo muchos años en esto acepto las críticas, por supuesto, lo que no acepto es la crítica destructiva y el insulto por el insulto".

El control en redes sociales es algo que echa de menos el artista en casos como las amenazas de muerte. "Hace poco me ha tocado denunciar a dos personas, y no dan con ellas, es muy difícil. Yo no tendría problemas en dar mis datos y mi dni por ejemplo, porque no busco la maldad".