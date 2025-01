La petición de vecinos con movilidad reducida afectados por la DANA: "Necesitamos priorizar el arreglo de ascensores en nuestros edificios"

En las viviendas, sólo funcionan 3.000 de los cerca de 8.000 ascensores dañados casi 3 meses después de la DANA.

Algunas comunidades de vecinos deberán esperar un año para ver reparado su ascensor y los costes de sustitución pueden ascender hasta los 60.000 euros. Un tercio de los mismos tardarán entre varios meses y medio año en volver a estar operativos.

Se calcula que deben ser cerca de 5.000 los ascensores que siguen sin funcionar, lo que mantiene prácticamente confinados en sus domicilios a miles de personas con problemas de movilidad. Luis Vañó, presidente de CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, habla en COPE de lo que supone para estas personas, estos meses de confinamiento obligado: "Para miles de personas en la Comunitat Valenciana, un ascensor no es un lujo, sino un derecho básico".

"Todo sigue mal", asegura Vañó, "muchas personas siguen sin poder salir de casa. Hemos tenido varias reuniones con servicios sociales, con la asociación de ascensoristas... Queremos conseguir que se prioricen los ascensores de las viviendas en las que viven personas con movilidad reducida, discapacidad, o personas mayores... no tenemos cifras definitivas, pero calculamos de que debe haber 5.000 personas con esas características".

Tras reunirse con los responsables de arreglar los ascensores, les han trasladado que "cada ascensor tiene unas características especiales. Hay que conformar materiales para cada ascensor porque no son iguales, hay que tener en cuenta la dimensión, el foso, etc. y no son cuestiones universales".

Esto acrecienta la espera en poder arreglarlo. Sí que es verdad, tal y como ha explicado Vañó, que "Lo que ha ocurrido es de gran magnitud y hay técnicos de ascensores que están viniendo de todas partes de España".

Uno de los vecinos que sigue confinado a la fuerza, es Iván Almenay, vecino de Catarroja con movilidad reducida. Él explica en COPE que "no sabemos nada de la reparación del ascensor. No nos han contestado desde la empresa. Tenemos el presupuesto aprobado y firmado, pero no nos han llamado para confirmar nada".

Con este panorama, Iván sigue encerrado, pero con la necesidad de tener que salir por cuestiones médicas: "necesito ir al médico para mis revisiones y también hacer el deporte que me han recomendado". Sin embargo, tendrá que seguir esperando.