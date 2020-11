Paloma García Pelayo: "la inmediatez mata al rigor"

Paloma García Pelayo, escritora, periodista y colaboradora de programas de televisión afirma en Trending COPE, que Facebook no le ha gustado nunca, pero Twitter sí lo utiliza para informarse a través de las cabeceras de los medios de comunicación. "En Instagram me ha costado mucho entrar, al final seguí el consejo de hacérmelo y estoy desde hace un par de años." Por contra lo que más se le atraganta del mundo digital es la actualización constante, "hay nuevas versiones y aplicaciones constantemente y eso se me hace más complicado".

Los periodistas tenemos que adaptarnos a los nuevos medios y además tienen mucho de positivo

En cuanto a cómo afectan las redes sociales al periodismo García Pelayo confiesa a Remedios Cervantes que la revolución digital está matando al papel pero "los periodistas tenemos que adaptarnos a los nuevos medios y además tienen mucho de positivo. Estamos conectados en un click y en lo que dura ese click, la noticia ha dado la vuelta al mundo. Eso es maravilloso".

El problema que destaca la periodista sobre la inmediatez de los medios es que "en muchos casos la inmediatez mata al rigor, al final se pierde calidad. Es fundamental leer medios de confianza y no dejarse llevar por un titular que luego no es cierto".

EL CLICKBAIT - LOS TITULARES TRAMPA

El clickbait, o lo que es lo mismo, los titulares trampa, es algo que "detesto y debería estar prohibido. Es vender humo", explica García Pelayo de la misma manera que reconoce "haber caído en ello en algún medio digital pero ya nunca más, de hecho algunos ni siquiera visito. Te la intentan colar una vez, dos pero ya no más".