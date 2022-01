Paloma Barrientos: "El mundo digital no debería afectar al buen periodismo y a la verdad"

Es una de las periodistas especializadas en Sociedad más reconocidas de nuestro país, y hoy, Paloma Barrientos visita Trending Cope para contarnos cómo ha hecho la transición a la comunicación digital, sin que sus valores y su técnica sufran lo más mínimo. ‘He tenido la suerte de tener unos grandes jefes, muy profesionales, Pepe Oneto, Julián Lago, Luís del Olmo… que me han enseñado el oficio desde la verdad, la libertad y el trabajo. Y así es como he ejercido y ejerzo mi profesión durante muchísimos años’.

Justo ayer veía la luz la portada de una conocida revista, con la exclusiva de Iñaki Urdangarín de la mano de una joven paseando por la playa. Una noticia que ha revolucionado el panorama mediático, y que Barrientos ha calificado de sorprendente. ‘El ‘runrún’ existía desde hace ya unos días. Sabíamos que una noticia relacionada con la Casa Real iba a salir, pero esta fotografía ha impactado a todos y nos ha puesto a trabajar para saber más del contexto, quién es ella, a qué se dedica, qué ha ocurrido en los últimos años de la vida de Urdangarín’.

En este sentido, Paloma nos ha contado que su rutina de trabajo, a pesar de los cambios digitales, no ha variado mucho: ‘El mundo digital no debería afectar al buen periodismo y a la verdad. Yo empecé con la máquina de escribir y ahora con El Confidencial y Vanitatis es todo digital, pero la información siempre es información y tiene que ser veraz. Si hay que esperar diez minutos para contrastar una información, se espera. Hay que saber en qué liga de trabajo se quiere jugar’.

Como bien dice Paloma Barrientos, la digitalización no puede ser una excusa para sacrificar el buen hacer del periodismo de sociedad: ‘La noticia no ha cambiado. Es sujeto, verbo y predicado. El hecho de que existan unas redes sociales que pidan inmediatez no es un motivo para que el trabajo de campo no se haga bien, porque más rápida que es la radio a la hora de difundir un contenido no lo es ningún medio’.

Paloma nos ha confesado que este nuevo contexto digital le ha facilitado la vida. ‘Por supuesto, nunca diré lo contrario. A mi el iPad me da la vida. Yo he hecho noticias sentada en un banco o encima de un contenedor. Allí donde haya buena cobertura es un buen lugar.’

Y en cuanto al clickbait, Barrientos no le da apenas importancia. ‘No creo en esa forma de trabajar. Tú puedes pinchar en un titular escandaloso la primera, la segunda y hasta la tercera vez… pero ya no te engañan mucho más. Le veo muy poco recorrido’. En el mismo sentido se ha pronunciado sobre los influencers y el desembarco de algunos de ellos en las revistas… ‘los que realmente tienen un soporte profesional detrás trascienden, pero otros tienen repercusión hoy y después desaparecen, no hay más’.

Por último, le hemos preguntado a quién le gustaría entrevistar en estos momentos… ‘sin duda a la infanta Cristina. Es la protagonista del momento. Sería maravilloso poder llamarla y conversar con ella.’

Audio