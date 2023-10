El Palau de la Música consigue un total de 939 abonos para la temporada 2023/24

El Palau de la Música inicia el próximo miércoles 18 de octubre la temporada de abono 20223/24 con un total de 939 abonos, es decir, 594 personas más que la temporada anterior y 103 personas abonadas más respecto al curso 2018-19, la última temporada en la que el recinto musical estuvo abierto. Así lo ha explicado este miércoles el concejal de Cultura y presidente del Palau, José Luís Moreno, junto al director del auditorio valenciano, Vicente Llimerá.

Moreno ha valorado de manera muy positiva estos datos y ha recordado que el objetivo era superar la cifra de la última temporada en que estuvo abierto el Palau, un reto que se ha conseguido “aunque no ha sido nada fácil, puesto que nos hemos encontrado con muchos problemas para poder abrir y que hemos tenido que solucionar”.

De los 939 abonos registrados, 423 son anuales, 67 del ciclo Piano, 41 del de Voz, 66 del ciclo Et Música et Anima; y además, este año se han alcanzado de 342 del ciclo OV frente a los 217 de la temporada pasada, “un hecho que demuestra la aceptación de la programación de nuestra Orquesta y que el trabajo del maestro Alexander Liebreich ha calado y se está incrementando”, ha apuntado el director del Palau, Vicente Llimerá.

La cifra de 939 abonos de la presente temporada corresponde a personas físicas, mientras que el año anterior, al desarrollarse en dos escenarios y contabilizarse por separado, el número de abonos no correspondía al número real de personas físicas, que realmente fueron 345. En la última temporada en la que estuvo abierto el Palau, 2018-19, fueron 836 los abonos registrados. Hay que tener en cuenta, tal como ha subrayado Llimerà, que el público compra las localidades a medida que llega cada concierto: para los dos próximos conciertos ya se han superado las 1.200 butacas de ocupación, y subiendo.

El director del Palau también ha explicado que esta temporada “es heredada, pero no es nuestra idea de una gran temporada”, y es por eso que “estamos trabajando en el próximo nuevo curso con menos conciertos, 38 o menos, ofrecer abonos trimestrales que facilitan la compra a todas y a todos, y programar conciertos de las mejores formaciones internacionales y directores y solistas de renombre que acompañan a la Orquesta de València”. Así mismo, ha añadido que “queremos desarrollar el marco regulación de precios para posibilitar que jubilados, gente joven y personas sin recursos, puedan disponer de abonos al 50%”. Finalmente, Llimerà ha anunciado proyectos de música en el exterior (plazas, playas…) para “acercar al público que habitualmente no tiene el Palau a una propuesta artística de primer nivel y con el máximo rigor, como hacen otras ciudades en localizaciones de exterior, y ganar a un público que habitualmente no va a las salas de conciertos”.