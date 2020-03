Paella gratis para los profesionales del Hospital La Fe de València para combatir el coronavirus

Una cuidada alimentación es una de las recomendaciones que nos están dando desde Sanidad para evitar el coronavirus y eso mismo ha debido de pensar la empresa valenciana de paellas para llevar Paellas Velarte que ha creado una iniciativa solidaria de lo más nutritiva. Van a repartir raciones de paella valenciana entre el personal de La Nueva Fe de València. A todo aquel que pueda acreditar que trabaja en dicho hospital se le entregará un plato de arroz y además se realizará bajo las máximas medidas de higiene y seguridad; las raciones se depositarán en recepción del hospital a la una de mediodía.

La empresa ha habilitado el número teléfono, 626 321 491, para que los empleados puedan mostrar su acreditación y realizar su pedido. Con esta iniciativa quieren apoyar al sector sanitario y afirman que les "parece importantísima la labor que están realizando y desde Paellas Velarte queremos aportar nuestro granito de arroz." Bajo los hashtags #YoMeQuedoEnCasa y #LaAutenticaPaellaValenciana la empresa arrocera ha lanzado esta campaña vía whatsapp para poder llegar al máximo número posibles de usuarios.

Según explican desde la empresa el hospital seleccionado es La Fe de Valencia por su cercanía a la tienda física que tienen y que continúa abierta gracias a su servicio de take away y la implantación de un servicio de reparto a domicilio.

PAELLA DE GUINNES

Velarte consiguió en 1992 el récord guinnes a la paella gigante más grande del mundo con ingrdientes 100% originales. Una paella de 20 metros de diámetro, 1,70 metros de altura, 30 toneladas de peso y cerca de 209.000 litros de capacidad. Una gran proeza que no solo consiguió el Récord Guinness al superar a su predecesora, sino que además, dio de comer a más de 100.000 personas que se congregaron con motivo de la celebración.