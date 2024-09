Un nuevo incendio en el Sidi Saler calcina cinco habitaciones

Un nuevo incendio en el hotel Sidi Saler ha calcinado cinco habitaciones de la quinta planta.

Sobre las 3:30 de la madrugada, la Policía Local recibe llamada del 112 por un incendio dentro de las instalaciones del hotel.

Tras comprobar que salían llamas por el balcón de una de las habitaciones del bloque norte del hotel en la quinta planta, solicitan la presencia de bomberos y acuden efectivos para intervenir tanto del parque de El Saler como de Valencia. El fuego ha quedado sofocando a las 4.30 y han resultado calcinadas cinco habitaciones.

Por el momento no se ha localizado el origen del fuego y se cree que podría haber sido provocado por alguno de los okupas del edificio, ya que no hay luz eléctrica en las instalaciones. No se ha localizado ni a los autores ni a posibles víctimas.

Pasillo afectado por el incendio

Tras la extinción del incendio los bomberos han realizado tareas de ventilación del edificio.

No es el primer incendio en las instalaciones de este hotel cerrado desde hace más de 10 años. El pasado 13 de septiembre, se registraba otro fuego, después de que los okupas encendieran una barbacoa en el interior del inmueble.