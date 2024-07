"El Novio de la Muerte" inaugura la Gran Feria de Valencia

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València, Compromís y PSPV, han denunciado que la Gran Feria de la ciudad se ha inaugurado con la interpretación del himno de la legión, 'El novio de la muerte', lo que a su juicio ha sido "casposo" y "una parodia berlanguiana".

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, y el concejal de esta formación, Pere Fuset, han criticado que se haya terminado "de forma sectaria" con una Gran Fira "plural, coherente y consolidada" y han organizado una festividad de marca blanca, sin presencia alguna del valenciano ni de la cultura propia y de involución respecto a temas de igualdad y diversidad. "En definitiva, una Gran Fira que "censura" todo lo que pertenece a la idiosincrasia valenciana y que se inaugura con la marcha militar del ´Novio de la Muerte'", han lamentado.

Robles ha destacado, para empezar, el cambio de nombre de 'Gran Fira' a 'Gran Feria'. También ha criticado que "hemos pasado de ofrecer algunos conciertos en nuestra lengua, que agotaban entradas, a realizar una programación íntegra de iconos culturales conservadores, que no han llegado ni siquiera al 10% de la venta de entradas”.

Robles se ha referido a la Gran Fira de este año como “un evento gris, con una programación con poca incidencia en la población en general y que además se está viendo muy reflejada en la baja venta de entradas de los conciertos. Yo creo que la ciudadanía está dando una respuesta muy clara y directa a la señora Catalá”, ha incidido.

Ni gran, ni fira, ni de València.



La que deuria ser la #GranFiraVLC s'ha convertit en una nova oportunitat de Catalá per fer el ridícul. On havia música tradicional valenciana ara hi ha... el Novio de la Muerte.#VLC#València#PPVOX#Caspapic.twitter.com/mZNhdi8fVH