Los municipios afectados por la DANA van perfilando las Fallas de 2025

Debate abierto en las poblaciones afectadas por la dana, sobre si habrá o no Fallas. Los primeros en abrir fuego, fueron los falleros de Paiporta, con una diferencia de criterios entre el presidente de la JLF y el resto de comisiones sobre el plantar o no fallas que terminó anoche con la renuncia de Abdón Mesado: "Mis declaraciones no se están interpretando con el sentido en el que yo las dije. Dije que ya se vería cómo se iba a hacer. En ningún momento dije que no se harían Fallas". Puntualiza en COPE que, prefiere irse "con un buen recuerdo, tranquilo, y sin enemigos, y dedicarle tiempo a mi familia".

Miramos a las otras poblaciones: en Massanassa hay 4 comisiones. Dos de ellas, l’Alquería y Jaume I, no podrán plantar porque han perdido sus monumentos. La falla Poble tampoco plantará, como ha explicado en COPE, Elisabet Tárraga: "serán unas Fallas un poco atípicas. Todos los casales estaban afectados. Nuestra comisión es la menos afectada, pero, aun así, no podemos operar el casal hasta que no se reforme. Hay comisiones a las que les faltan los dos monumentos". En cambio, Divendres ha decidido que sí sacará su monumento a la calle, pero porque no tienen dónde poder guardarlo "a coste cero, con lo que, para eso, han preferido sacarla a la calle", ha explicado Tárraga.

Sedaví también ha perdido sus dos monumentos, pero las otras tres comisiones, Bressol del Moble, Isabel de Villena y Sant Torquat han decidido ayudarles prestándoles ninots para que puedan plantar.

En Benetusser, Alaquas y Alfafar quieren normalidad... Picanya y Aldaia, lo mismo, aunque en esta última, la dana arrasó con todos los casales, pero han conseguido sacarlos a la luz. En Catarroja tendrán que modificar algunos de los espacios donde celebraban actos, y en Albal, algunas comisiones harán los actos de manera conjunta.

En Torrent, Quart de Poblet, Picassent o Xirivella, no han visto afectadas sus comisiones.