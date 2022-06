El mensaje de Oltra a Puig: "Me voy para no ser la coartada de nadie"

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha anunciado su dimisión como miembro del Consell y también como diputada autonómica, y ha asegurado que se va "con la cara bien alta" y con "los dientes muy apretados".



Oltra ha hecho este anuncio, visiblemente emocionada, en una rueda de prensa antes de la Ejecutiva de Compromís en la que se iba a analizar su situación cinco días después de haber sido imputada por la gestión de su Conselleria del caso de abusos a una menor tutelada por su exmarido. Ejecutiva que finalmente no ha llegado a celebrarse.

Entre las explicaciones que ha dado Oltra ha destacado que se marcha "para no compremeter el proyecto de cambio que este pais empezó en 2015". En ese momento ha añadido en referencia al Presidente del Consell, Ximo Puig, "no le voy a dar la coartada a ninuguno para poder decidir unilaterlamente que Compromís no forme parte del gobierno valenciano". Y lo hace en referencia a las comentarios que han estado surgiendo los últimos días entre las filas del PSPV que hablaban de cesar a la entonces portavoz si ella no daba el paso de dimitir. Comentarios que se enfrentaban a los miembros de Compromís y que recogían el guante desafiando con "si Puig cesa a Oltra, Compromís se va del Botànic", si bien horas después esas frases se matizaban con "esperamos que Puig no tome ninguna decisión de manera unilateral".

En este sentido, Oltra ha acusado al PSPV de crear un clima favorable para su dimisión y ha explicado además que no le había comunicado a Puig su decisión de dimitir.