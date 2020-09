La mejor cerveza de España se elabora en Valencia

Un año más las mejores cerveceras del mundo se han sometido al juicio de los World Beer Awards. Con una participación de más de 50 países, estos prestigiosos premios mundiales seleccionan y promueven las mejores cervezas del mundo para los consumidores y el comercio.

Evaluando más de 2,200 cervezas, sus jueces probaron y calificaron en tres rondas a ciegas las diferentes variedades entre las que se encuentran las Amstel galardonadas.Amstel Oro, Amstel Original y Amstel Radler en la categoría de sabor, además de la Amstel Radler tostada 0,0 que consiguió dos premios por su diseño.

Estamos hablando de unas variedades de cerveza muy vinculadas con el público valenciano ya que son lideres de ventas en nuestro territorio y las más consumidas en nuestros comercios y hostelería, además de ser elaboradas las instalaciones de Amstel en Quart de Poblet, siendo la única gran cervecera que produce en la Comunitat Valenciana generando 350 empleos directos y unos 12.500 indirectos.

Amstel Oro ha sido reconocida en la categoría International Lager como la mejor cerveza de España. El maestro cervecero de El Cabanyal Rafael Sánchez es el autor de la receta de esta variedad de Amstel, 100% malta, con un contenido alcohólico de 6,2 % en volumen. Una cuidadosa mezcla de maltas, con diferentes niveles de tueste, le confiere un color dorado oscuro, y un particular aroma a malta tostada. El resultado es una cerveza con cuerpo, cremosa espuma, sabor intenso y el punto justo de amargor.

Otra de las grandes premiadas también es una receta de Sánchez y, como Amstel Oro, elaborada aquí. Se trata de Amstel Original, que ha obtenido el máximo galardón en la categoría Classic Lager Pilsener. Esta lager 100% malta no tostada tiene un característico método de elaboración, en el cual el lúpulo es añadido al final del proceso, lo que consigue intensificar tanto el aroma como el sabor y color final de la cerveza. Una muestra de la innovación en la maestría cervecera que se impulsa desde las instalaciones y equipo humano de Amstel en Valencia.

Esta cerveza se ha convertido desde hace años en la protagonista de muchas de nuestras fiestas, y ocupa un lugar predominante en los lineales de nuestros supermercados.

Otros de los reconocimientos que completan los exitos de Amstel en el World Beer Awards 2020 son los que han recaído en su Amstel Radler, la primera radler que se presentó en España, siendo la única premiada de su categoría (Flavoured Low Alcohol) con un reconocimiento de plata. La receta de esta variedad fusiona la calidad y el sabor genuino de la cerveza Amstel Original y su receta tradicional 100% malta desde 1870, con zumo natural de limón, dando como resultado una cerveza fácil de beber e ideal para refrescarse en verano.

La compañía no ha obtenido sólo premios por su sabor y su cuidada elaboración, también el diseño se ha visto reconocido en la Amstel Radler Tostada 0,0, uno de los últimos lanzamientos de la marca, que ha alcanzado dos galardones: plata en Can Design, y bronce en New Launch, reconociéndola como uno de las novedades más estéticas y con mejor diseño. Con esta variedad nos encontramos ante una propuesta diferente en el mercado para una marca que no deja de innovar tomando como referente sus grandes Exitos. En esta ocasión descubrimos una refrescante combinación de cerveza Amstel tostada 100% malta, con zumo de limón y un toque de lima, que consigue un sabor intenso con 0,0% alcohol en una variedad que representa el lado más oscuro de Amstel Radler.

En esta costumbre de sentir como nuestros aquellos productos elaborados en nuestro territorio, estos reconocimientos a las cervezas que solemos servir en nuestras mesas, nos hace sentir que también se premia el buen gusto valenciano.