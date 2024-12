Mazón presentará la factura de 'El Ventorro' "cuando corresponda" y Feijóo dice que él no está "para mirar tickets"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, asegura que presentará la factura de la comida de trabajo que mantuvo el 29 de octubre -el día de la dana- "cuando corresponda, según la normativa vigente". Y lo hará al Tribunal de Cuentas junto con los gastos del partido y, "si se considera necesario, también a la comisión de investigación de Les Corts Valencianes".

"No hay ninguna versión, siempre fue una comida del PP, nunca se dijo lo contrario. Yo no dejo de ser el president de la Generalitat ni del partido. Lo normal es que esa factura siga su curso con absoluta normalidad y transparencia ante el Tribunal de Cuentas, es razonable que se haga así, como se hace anualmente con los gastos del partido", ha subrayado Mazón en una comparecencia ante los periodistas en Castellón.

Mazón ha enmarcado la comida que asegura que mantuvo con la periodista Maribel Vilaplana "en el marco de la ronda de conversaciones previa" a la propuesta de consejeros para la dirección de la radiotelevisión autonómica A Punt.

"Siempre fue una comida como presidente, en calidad de presidente del Partido Popular, que también lo soy, además de presidente de la Generalitat. No hay nada nuevo. No veo la noticia por ningún lado", ha agregado.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la gestión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, tras la dana y ha subrayado que no se va a dedicar "a ver los tickets de la comida de ningún dirigente político" de su partido, con relación al encuentro que tuvo el día de la catástrofe.

Feijóo sostiene que "hay políticos a los que se le asciende por su gestión en la dana y hay otros políticos que siguen dando la cara, que siguen ajustando su comportamiento a la decisión de los ciudadanos y que siguen gestionando la Generalitat Valenciana".

En este sentido, ha asegurado que Mazón ha sido "el único político que ha seguido gestionando en el ámbito de sus responsabilidades, asumiendo una remodelación en su Gobierno y asumiendo y uniendo su propio futuro a la reconstrucción" de la provincia de Valencia tras la dana del pasado 29 de octubre.

Por otro lado, Feijóo ha evitado entrar en la polémica sobre la comida: "Yo no me voy a dedicar a ver los tickets de la comida de ningún dirigente político de mi partido. No creo que ese sea mi trabajo. A mí lo que me preocupa en Valencia es si la Comunidad Valenciana está pagando, está trabajando y está aliviando a las familias, a los trabajadores, a los autónomos y a las empresas. Y por la información que me van pasando en tiempo real, es mucho más eficiente en la ejecución de ayudas que el Gobierno de mi país", ha asegurado.