Mazón anuncia que el 5 de noviembre remodelará de nuevo su Consell tras salir Gan Pampols
Se cumplirá un año tras su fichaje en el mes de noviembre
Valencia
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este viernes que el próximo 5 de noviembre llevará a cabo una nueva remodelación de su Consell tras la salida del actual vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación tras la dana, Francisco José Gan Pampols.
Mazón ha hecho este anuncio en una comparecencia ante los medios en Elche (Alicante) y ha adelantado también que el teniente general retirado asistirá el 4 de noviembre a su último pleno del Gobierno valenciano, tras lo cual el president anunciará al día siguiente la composición de su nuevo Ejecutivo autonómico.
El president de la Generalitat ha recordado que el fichaje de Gan Pampols tenía fecha de entrada (en noviembre, cuando hizo su primera remodelación tras la dana del 29 de octubre) y de salida, prevista para el tramo final de este año y cuando su cometido estuviera encarrilado para la recuperación económica y social de Valencia tras la tragedia que dejó 228 víctimas mortales y miles de damnificados.
