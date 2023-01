Los vecinos de Zaidía entregarán en el Ayuntamiento 1.200 firmas contra el macrohotel

Representantes de la Asociación de Vecinos San Antonio Zaidía de València presentarán el próximo miércoles en el registro del Ayuntamiento de la ciudad cerca de 1.200 firmas contra el macrohotel que la propiedad de las antiguas naves industriales situadas en la calle Guala, ubicadas en un patio interior de viviendas y conocidas como naves de Zaidía, proyecta en este espacio.

De este modo, el colectivo vecinal dejará constancia ante la administración municipal de su rechazo a la construcción de dicho establecimiento, planteado como una macro residencia de estudiantes, y de su reclamación para que las naves sean protegidas y en ellas se creen dotaciones públicas para el barrio.

Miembros de la asociación presentarán públicamente el miércoles a las 11.15 horas el manifiesto que han elaborado y por medio del cual expondrán su postura, reivindicarán la protección de las naves y aportarán "datos relevantes" sobre la situación actual del proyecto planteado para estas edificaciones, según ha informado la entidad en un comunicado.

Tras ello, se hará entrega de las firmas, en concreto 1.195 rúbricas, ante el registro de entrada municipal, ha detallado la entidad vecinal, que ha indicado que este acto contará "con la presencia y apoyo de representantes políticos del Partido Popular, Ciudadanos, Compromís y Podemos".

La Asociación de Vecinos San Antonio Zaidía ha comentado que estas convocatorias tendrán lugar tras haber recibido "el reconocimiento en los últimos días" de "varios organismos nacionales e internacionales" en favor "del valor patrimonial de las naves industriales".

El colectivo ha recordado que así lo han hecho el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH-The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage); el Comité Nacional Español de ICOMOS, organismo asesor de la Unesco en materia de Patrimonio Mundial; l'Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC); y SOS Monuments-Associació per la Defensa Cívica del Patrimoni Cultural.

La entidad vecinal ha asegurado que todos ellos "han emitido cartas e informes de apoyo al conjunto arquitectónico" de las naves de Zaidía" y ha dicho que de ese modo se avala "el informe técnico previo de la arquitecta Diana Sánchez Mustieles y de la historiadora del arte Sara Soriano Giménez" y se refrenda "la postura vecinal de conservación del espacio para dotaciones municipales".

Asimismo, la asociación ha señalado que en la convocatoria del próximo miércoles mostrará públicamente su "postura y molestia ante el recurso potestativo de reposición interpuesto por la promotora Selacem, que impulsa el proyecto de macro hotel-residencia de estudiantes, al Ayuntamiento de València".

La entidad vecinal de San Antonio-Zaidía ha apuntado que en él "se menciona explícitamente a la asociación vecinal y se vierten afirmaciones y datos que difaman esta organización ciudadana y que faltan a la verdad".

Los vecinos han agregado que también explicarán "con detalle el proceso de extracción de azulejos" y del "panel cerámico BRL (Bien de Relevancia Local) que tuvo lugar el pasado 19 de diciembre" en las naves.

A este respecto, han señalado que esta fue "una actuación que se llevó a cabo en la fachada de las naves por Selacem S.L con una autorización de la Dirección Territorial de Cultura basada en una solicitud de derribo que posteriormente retiraron sin informar a dicha Dirección Territorial" y "sustituyéndola por una declaración responsable presentada por" un "técnico autorizado por la mercantil".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"RESTITUCIÓN"

El colectivo vecinal ha resaltado que esa declaración responsable "fue también desestimada por el Ayuntamiento --de València-- el 22 de diciembre".

Los vecinos han avanzado que exigirán "la restitución a la situación previa a la extracción del panel cerámico" porque "la mercantil Selacem S.L incumplió la normativa urbanística municipal, que exige la autorización patrimonial por parte de la conselleria en estos casos".