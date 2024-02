Los nuevos hábitos en la cesta de la compra por el elevado precio de la fruta: "Adiós al kilo"

Con los agricultores en pie de guerra contra las políticas agrarias comunitarias y los precios de la fruta cada vez más elevados, hacer la lista de la compra se convierte en un auténtico quebradero de cabeza. Tanto es así que los fruteros han visto cómo están cambiando los hábitos en los consumidores desde que comenzaron la subida de los precios.

Dándonos una vuelta por el mercado de Ruzafa, en Valencia, vemos como, por ejemplo, el kilo de cerezas ronda los veinte euros.





Del kilo a la pieza

Lita, tiene una frutería del Mercado de Ruzafa donde vende desde hace de veinte años frutas y verduras a todos los vecinos que día tras día recorren las calles de este emblemático mercado. Ella reconoce que pese al incremento en los precios de la fruta, “la gente guarda para la fruta y para la verdura, pero es verdad que está más cara porque no hay producción; no llueve, por ejemplo, y todo cuenta”.

Lo que sí ha destacado la frutera es que la gente ya no compra como compraba y los hábitos en los consumidores están cambiando. ”Antes la fruta la vendíamos por kilos y ahora la vendemos por piezas, antes por ejemplo era, ponme un kilo de manzanas o dos de naranjas y ahora son dos manzanas o cuatro naranjas”.





Productos sustitutivos

Otra de las cosas que los consumidores tienen en cuenta para poder ahorrar unos euros en su cesta de la compra son los productos sustitutivos. Por ejemplo, “la bajoqueta (judía verde) la bobby está al doble que la perona y la gente ha cambiado una por otra”, reconoce Lita.





Origen de la fruta que se vende

Desde hace un tiempo a esta parte los vendedores de los mercados se han percatado que a los usuarios, ahora, sí les importa la procedencia de las frutas y las verduras. “Antes no, pero ahora sí, e incluso hay gente que si no es de aquí no compra. Ahora empiezan cada vez más a ser solidarios”.

“Por lo primero que preguntan es por la naranja, la gente sabe más de lo que pensaba” se sorprende la frutera, “saben más de lo que yo me pensaba”. Los propios clientes del mercado reconocen que “pese a poder permitírselo e intento no escatimar en ello, pero ha subido muchísimo”.





En cuanto a las protestas de los agricultores, Lita cuenta en los micrófonos de COPE Valencia que ella siempre compra al agricultor y le "da mucha pena que lleguemos a este extremo y no nos apoyen más con nuestro producto. Me da rabia que tengamos que llegar a eso y los agricultores tengan que luchar por algo que es de sentido común".