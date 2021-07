Los mejores planes en Valencia para este fin de semana

Estrenamos mes e inauguramos más festivales veraniegos en Valencia: Concerts de Vivers, Festival Polirítmia y Festival de Jazz de Valencia. Las noches de verano de este año van a estar muy, pero que muy animadas. Que digo noches, y la tardes.

Aunque ya hay salas de teatro que han cerrado por vacaciones, la cartelera de artes escénicas sigue con mucha actividad y destacadas obras de teatro en cartel.

El Teatro Olympia ha estrenado esta semana “El coronel no tiene quien le escriba”. La pieza dirigida por Carlos Saura, está basada en una de las novelas más conocidas de Gabriel García Márquez y tiene a Imanol Arias y Ana Villa como protagonistas. El viejo coronel y su mujer viven en la miseria, esperando la carta del gobierno en la que le comuniquen la concesión de la pensión prometida por sus servicios durante la guerra. Pero esa carta nunca llega y mientras tanto la vieja pareja malvive en la pobreza. La obra estará en cartel todo el fin de semana.

El Teatro Talia presenta esta semana dos estrenos: por un lado “La comedia de la vida” con Lola Moltó y Marta Chiner; y por otro, “Los Mojigatos” con Gabino Diego y Carmen Barrantes.

“La comedia de la vida” es una obra muy entrañable y humana. Este alegato a las mujeres algo disparatado, cuenta como dos amigas artistas tienen que enfrentarse a la vida, combinando el ser madre y esposa, con sus proyectos profesionales y sin perder el glamour del “artisteo”.

“Los Mojigatos” cuenta la historia de una mujer y un hombre, con 9 años de buena relación y 14 meses de sequía sexual, que intentan encontrar una salida a su problema con la colaboración del público que les guiará "en busca del sexo perdido". Ambas obras alternarán funciones en el teatro de la calle Caballeros.

Este fin de semana cierra temporada el Palau de Les Arts. Sin duda, la más complicada de su historia. El acorde final correrá a cargo de Daniele Gatti que dirigirá a la Orquesta de la Comunitat Valenciana y al Cor de la Generalitat, tras desconvocar su huelga. La obra escogida como despedida es el Réquiem de Verdi una de las grandes composiciones de todos los tiempos.

También se despide el ciclo Bandes a Les Arts con los conciertos de la Sociedad musical La Marinense, de Marines este domingo a mediodía y de la Unió Musical Centre Històric de València por la tarde.

El proyecto Les Arts Volant de ópera sobre ruedas, llevará la representación gratuita y al aire libre de “El Tutor Burlat” mañana sábado a Bocairent, el domingo a Vallés y el miércoles 7 de julio a Alfafar.

Esta semana precisamente, se ha presentado la nueva temporada del Palau de Les Arts con el anuncio de la incorporación de James Gaffigan como nuevo director de la Orquesta de la Comunitat Valenciana.

Ayer comenzaron los Conciertos de Viveros dentro del marco de la Gran Feria de Valencia.

Anoche pudimos ver a Miguel Ríos y esta noche será Noa quien actúe en los Jardines de Viveros. La cantante y compositora interpretará, además de canciones de toda su trayectoria, una selección de sus dos últimos discos: por un lado, Letters to Bach, un trabajo producido por Quincy Jones en el que la artista israelí pone letra en hebreo e inglés a conocidas melodías del maestro barroco- como esta la Cantata 140 que ha titulado All of the Angels-. También sonarán temas del álbum Afterallogy publicado recientemente y que se compone de estándares de jazz. Un delicado concierto para no perderse.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Mañana serán María Arnal y Marcel Bagés junto a Laura Esparza y Carlos Esteban y el domingo Sofía Ellar. El miércoles la voz de Pastora Soler será la encargada de amenizar la velada y el jueves, God Save The Queen. Seguramente, la banda tributo a Queen más importante del mundo.

Esta tarde se inaugura el Festival Polirítmia en la Plaza del Ayuntamiento. La plaza mayor de Valencia será escenario hasta el próximo 11 de julio del festival de mestizaje y músicas de raíz que comienza con el espectáculo de muixerangas Re-Muixerem con casi veinte collas participantes. Al finalizar, ya por la noche, actuará el artista gallego Xisco Feijoó.

Mañana Carles Dénia nos hará revivir en directo las canciones del disco “El paradís de les paraules” del cual se celebra ahora el X Aniversario.





El ciclo Les Nits del Ciutat presenta esta noche a Lola Índigo en el Estadio del Levante UD. La banda Izal y la cantante Aitana ya han colgado el cartel de “Sold Out”.

Arranca una nueva edición del Festival de Jazz de Valencia que se desarrollará desde este domingo hasta el sábado 14 de julio en el Teatro Principal. La edición de este año presenta un cartel ecléctico con jazz de fusión, jazz flamenco, jazz clásico y varias temáticas musicales en sinergia con la programación del Palau y el año Berlanga.

Este domingo se inaugura la vigésimo cuarta edición con el concierto de la Orquesta Sedajazz Ensemble y la artista Arahí Martínez, una de las voces más destacadas de la música cubana y componente de la antológica orquesta femenina Anacaona. Este concierto es uno de los proyectos que el colectivo Sedajazz ha creado para celebrar su 30 Aniversario.

Para la ocasión, también ha invitado al trompetista cubano Carlos Sarduy.

Este ensemble lo dirige el músico fundador y alma máter de esta agrupación Francisco Blanco “Latino”. También lo forman saxofonistas veteranos con una larga carrera musical como Vicente Macián o el prestigioso saxo alto y flauta Alexey León y el trombonista Carlos Martin, uno de los más prestigiosos a nivel nacional e internacional. En la base rítmica, el ensemble cuenta con la prestigiosa pianista navarra Kontxi Lorente y Felip Santandreu, baterista consagrado y polivalente. A las congas está Carlos Llidó, uno de los percusionistas más solicitados y tres jóvenes promesas: la contrabajista Eva Serrano, la vibrafonista y percusionista Eva Catalá y el trompetista Jose Luis Rodrigo.

El programa previsto para este domingo está compuesto por música afrocubana, boleros, salsa y mucho son cubano. Una deliciosa forma de abrir boca para los amantes del jazz latino.

En la edición de este año del Festival, destaca la cantante y pianista oriunda de Miami con ascendencia francesa Cécile McLorin, ganadora del Thelonious Monk de jazz y galardonada con varios premios Grammy, que actúa el próximo martes 6 julio. Así como el debut del pianista balear Marco Mezquida que se presenta el 7 julio con el programa "Beethoven Collage”. Otra de las actuaciones destacadas es la de la joven estrella del jazz español: la trompetista, saxofonista y cantante Andrea Motis, que el jueves de la semana próxima ofrecerá un concierto tributo a Brasil.

Habrá más presencia valenciana con la Orquesta de Valencia y la Orquesta de Jazz del Conservatorio Superior de Música de Valencia, ambas dirigidas por Jesús Santandreu; el Grup Instrumental de Valencia, dirigido por Joan Cerveró que contará con Albert Sanz como artista invitado y también Albert Palau Octet con un concierto dedicado a Berlanga con piezas de Miguel Asins Arbó.

Los melómanos están de enhorabuena. Estrenamos mes de música “non stop” en Valencia. Respetando las normas anti-Covid y llevando la mascarilla, el disfrute está asegurado.