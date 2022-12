Los mejores planes para este fin de semana navideño en Valencia

Llega otro fin de semana que a la vista del calendario parece un finde normal y corriente, pero este no es uno cualquiera. Aunque solo tengamos los festivos semanales habituales, este fin de semana llega la Navidad. Y con ella toda la programación especial para los días de vacaciones.





Todos los teatros de nuestra ciudad han estrenado obras que van a estar hasta el nuevo año con nosotros.





La Sala Russafa levantó el telón la semana pasada estrenando la comedia escrita por Chema Cardeña “Mi querida tonta España”. La sala de la calle Denia ofrece esta semana una función especial por Navidad el día 25, ‘armando el belén’ en el mismo infierno con esta comedia coral. Su autor dirige e interpreta esta sátira que invita al público a mirarse en el espejo y reflexionar desde el humor sobre la historia del país.





Todo arranca cuando cinco personajes acuden desde el más allá a la llamada de Dante. El escritor italiano ha recibido en el Averno una visita inesperada. España, difunta por muerte natural, ha ido derechita a las llamas por haber cometido grandes faltas a lo largo de los siglos.

La nueva comedia para estas navidades del teatro de Ruzafa realiza un divertido recuento de los episodios más significativos del pasado, presente y futuro del país. Pero también le da un repaso a los españoles, quienes tienen en sus manos la posibilidad de cambiar las cosas y nada mejor que la risa y la autocrítica para entrar en el juego de la caricatura y la diversión.





Otra divertida obra de teatro es la que se puede ver en el Teatro Talia: “Burundanga”, que no sarandonga (como la confunde mucha gente). La obra de Jordi Galcerán la han visto más de un millón de espectadores y se ha representado en más de 3.500 ocasiones. El reparto que interpreta esta pieza tiene denominación de origen vaalenciano, encabezado por Juan Gea y Rebeca Valls. Berta, una joven estudiante, está embarazada de Manel, su novio, pero todavía no se ha atrevido a decírselo. Y es que no sabe qué hacer. Por no saber, no sabe ni si su novio realmente la quiere. Silvia, su compañera de piso, le ofrece la solución: Burundanga, la droga de la verdad, una sustancia que hace perder la voluntad a quien la toma y provoca la sinceridad más auténtica. Si se la administra a Manel podrá saber la verdad sobre todo aquello que desee. Y Berta lo hace, le da la droga a su novio y descubre no sólo lo que pretendía averiguar si no otra verdad mucho más inesperada que hace estallar un enredo de consecuencias imprevisibles...

Otro reparto valenciano es el que representa la pieza “Nadal a casa els Cupiello” que estará todas las fiestas en el Teatre Micalet y que tras seis temporadas navideñas de éxito se despide definitivamente de la sala valenciana. La Compañía de Teatro Micalet representará por última vez la que ya se ha convertido en un clásico navideño. La versión valenciana dirigida por Joan Peris, cuenta los líos de la familia Cupiello, que podrían ser el reflejo de cualquier familia valenciana. La comedia que se estrenó en la sala valenciana en 2017 y que ha sido protagonista cada navidad de la programación especial, es una obra original del gran dramaturgo italiano Eduardo de Filippo escrita el 1931 y que tradicionalmente se representa en Nápoles cada año por estas fechas.





Artea Espai presenta la versión de un clásico del Off Broadway de Nueva York. Pieza ineludible para todo amante de los musicales.

“Te quiero, eres perfect@, ya te cambiaré” se presenta con la traducción de Miquel Aparisi en forma de una serie de viñetas conectadas por el tema central del amor y las relaciones. El lema de la obra es "Todo lo que alguna vez has pensado en secreto sobre citas, romance, matrimonio, amantes, esposos, esposas y suegros, pero temías admitirlo". La comedia estará en cartel hasta el 15 de enero.





En el Teatro Olympia se puede ver durante todas estas fiestas el musical “La jaula de las locas”. Una atrevida puesta en escena, sorprendentes coreografías, exuberante diseño de vestuario y una temática universal, lo convierten en uno de los musicales más aclamados de la historia. Cada función transforma "La Jaula" en una fiesta.





Estas fechas el teatro planta cara al bullying: Off Compañía presenta “Bruno, el musical que lo cambió todo”. La compañía valenciana estrena su cuarto musical, que incluye la novedad de la música tocada en directo por los propios actores.

Es costumbre celebrar las navidades con musicales en la Sala Off, pero en esta ocasión, la compañía valenciana ha subido un escalón. Tras dos años y medio trabajando en el proyecto, Víctor Lucas y Mamen Mengó firman guion y música original para contar esta historia.





Estas navidades hay mucha variedad de musicales para toda la familia.





“La bella y la bestia” se representa en el Teatro Olympia hasta el 29 de diciembre.

Gracias a la popular versión de animación en la gran pantalla realizada por Disney, este cuento tuvo una grandísima acogida en todo el mundo. Ahora es el momento de acercar a todas las familias al teatro con una renovada adaptación que mantiene la magia de su historia y su moraleja: la belleza se encuentra en el corazón. No debemos dejar pasar la oportunidad de explicarle a los más pequeños que el exterior cambia y se volatiliza, mientras que el interior se cultiva, crece y perdura. ¿Qué mejor manera para darse cuenta que haciéndoles partícipes como espectadores de este cuento?





La Rambleta presenta “Alicia, en el musical de las maravillas” una vuelta a la esencia del mundo de los niños, como un viaje interior hacia la fantasía o a las maravillas de los años de la infancia. Este espectáculo para toda la familia de Trencadís Produccions basado en el clásico de Lewis Carroll estará en cartel hasta el 30 de diciembre.





Teatro Flumen estrena “Rudolph, el musical” de la Compañía de Row. Una aventura musical navideña en la que se comprueba que ser diferente al resto de personas no es un defecto, sino una virtud. El musical abre el taller de Papá Noel, para volar con su trineo y dejarse llevar por el maravilloso y particular reno Rudolph. La misma compañía hace doblete y presenta otro musical en el mismo escenario: “El villano de la Navidad” la historia de un pequeño pueblo en el que sus habitantes adoraban la navidad. Todos excepto uno, el Grinch, que vivía a las afueras en lo alto de una montaña junto a su perro Max. Ambos son musicales familiares muy navideño, con villancicos y efectos visuales que harán las delicias de grandes y pequeños.





El Teatro Carolina presenta “¿Dónde está Santa?”. Un musical con temática navideña en el que canciones, bailes y escenografía se unen para vivir la magia de la Navidad en un simpático espectáculo con duendes, ayudantes de Santa Claus, la Reina del Hielo y muchos más personajes.





L’Auditori de Torrent también ha programado musicales para toda la familia. El segundo día de Navidad se podrá ver “Blancanieves, el musical” una fascinante aventura que rompe con los estereotipos y mentiras que nos hacen soñar con princesas perfectas, cuando lo que realmente nos hace interesantes a las personas son nuestras imperfecciones y diferencias.





El ciclo Menut Palau que organiza el Palau de la Música presenta estas navidades tres espectáculos para toda la familia en El Almudín, escenario alternativo mientras el auditorio está en obras. El día 28 se podrá ver “La Caixa del joguets. Ballet pour enfants” de Bambalina Teatre Practicable con música de Debussy y títeres. El día 29 Los Titiriteros de Binéfar representan el “Retablo de Navidad”. Un alboroto navideño con música popular y títeres. El día 30 la banda valenciana Babalú Swing Band presenta el espectáculo “Christmas carols to swing rhythm”.





Teatro La Plazeta presenta durante estas fiestas el espectáculo de circo “Después de ser magnífica. Con pelos y a lo loco” En la primera entrega, el público conoció cuál era la misión que tenía por el mundo Ante, el coleccionista de emociones con sus magníficos. En la segunda, descubrió qué pasó AnteS de que Ante fuera Ante, pero… ¿Y qué pasó después? ¿Siguió Ante con sus magníficos por el mundo coleccionando emociones? ¿Qué pasó con Clementine, la mujer barbuda? Y lo que todo el mundo se está preguntando… ¿Le creció la barba a Pierre, el hermano de Clementine? Los espectadores lo podrán descubrir en el teatro hasta el siete de enero.





Como cada Navidad llega al Teatro Talia la magia fresca e innovadora de jóvenes y divertidos ilusionistas. En esta ocasión de la mano de Jaime Copovi, David Díaz, G. Alexander y Selu XL. “Navidades Mágicas” es un espectáculo que nace y finaliza cada navidad, ya que es creado y renovado totalmente año tras año, siempre con este título pero con una temática diferente cada edición. Apariciones, desapariciones y efectos mágicos de gran impacto caracterizan cada temporada este espectáculo que desde hace 10 años llega para ilusionar a todos los públicos.





Teatro Círculo presenta su programación de Teatre familiar i didàctic dins del cicle de Nadal. La semana próxima se podrá ver la obra “Stop plastik” en la que una estudiante de ciencias en prácticas plásticas hace un estudio de campo donde los espectadores y las espectadoras participan desde su experiencia cotidiana y sus conocimientos. Juntos investigarán de donde viene y donde va el plástico: “Cómo lo hagamos, como lo hacíamos y como lo podemos hacer”. Un espectáculo clown, ecológico y divertido, que reflexiona sobre el respecto a la naturaleza, la humanidad y el medio ambiente.





El Teatro Principal acoge la programación del Escalante durante estas fiestas. El espectáculo de circo “La rueda” que se podrá ver los días 26 y 27 de diciembre, es un. canto a la libertad y una llamada a demoler la apatía y a la necesidad de despertar. La rueda de la vida, pasa a mucha velocidad delante de nuestros ojos y estas mujeres y hombres tienen la fuerza necesaria para frenar, tumbar o cambiar el sentido de esta gran rueda. “Express” es otra de las producciones que se verá los días 29 y 30 de diciembre. En la agencia de mensajería Express nada funciona como debiera. Todo está al revés incluso sus trabajadores. Los paquetes van y vienen entre equilibrios, acrobacias y malabares. El trabajo no acaba y los paquetes al igual que los empleados vuelan.





Pinocho, uno de los personajes más entrañables de la literatura infantil de todos los tiempos, será el protagonista del espectáculo familiar con el que la Sala L’Horta despide la programación de este año. “Pinocho, un musical de aventuras” es un espectáculo para público familiar que traslada el texto al lenguaje musical con una puesta en escena colorista, dinámica e imaginativa en la que las marionetas y el baile jugarán también un papel importante. La cita es este viernes a las 18h.





Espai Inestable ha programado el espectáculo de danza “Bombolles de paper” de Múcab Dans. Este espectáculo que se podrá ver los días 27 y 28 de diciembre, cuenta la historia de Roger un músico trompetista enamorado de las burbujas y de las cosas redondas. Por eso en su casa todo es redondo. Roger se pasa el día intentando unir sus dos pasiones: la trompeta y las burbujas y quiere hacer burbujas con su instrumento pero nunca lo consigue.





En cuanto a música destacamos el “Homenaje a Morricone, Zimmer y Williams” concierto que tendrá lugar en el Palacio de Congresos el segundo día de Navidad. La Royal Film Concert Orchestra interpretará obras sobradamente conocidas que han sido bandas sonoras originales de películas como ET el extraterreste, Parque Jurásico, Cinema Paradiso, Gladiator, La Lista de Schindler, La muerte tenía un precio o La Misión, por destacar algunas. El mismo auditorio acoge al Ballet de Cuba Laura Alonso que presenta “El lago de los cisnes” el día 27 y “El cascanueces” el día 28 de diciembre.





El Monasterio de San Miguel de los Reyes acoge otro año más los conciertos “Nadal en Valencià”. La Fundación Cultural CdM organiza la tercera edición de este ciclo de música antigua en el que se ofrecerán tres conciertos a cargo de Capella de Ministrers, Toni Aparisi & Robert Cases y Ensemble la Rondalla con los programas respectivos: Bella de vós, Cançó d’opòsits y Nadal Valencià, los días 27, 28 y 29 a las 19.00h.

Los repertorios abordarán la tradición renacentista, la poesía, danza y música durante el Siglo de Oro valenciano y los villancicos tradicionales en San Miguel de los Reyes, un espacio único, joya de la arquitectura renacentista valenciana y emblema del Siglo de Oro.





Villancicos más cercanos en el tiempo, aunque no contemporáneos, son los que presentan las WOT (Woman on Tap) que interpretan temas de navidad norteamericanos. Con el título de “The lovely in Christmas” este concierto teatralizado, propone un viaje en el tiempo con parada en los maravillosos años 50. Una época de cambio, de diversión, donde lo importante era sin duda disfrutar de la vida y la música era la gran protagonista. Pasando por diferentes estilos musicales, este trío valenciano contará las mejores anécdotas y curiosidades, y cantará los grandes éxitos de los artistas de aquel entonces. La cita es en Teatre Patraix el 28 y 29 de diciembre.





El Orfeón Universitario de Valencia ofrecerá su concierto navideño titulado “El món canta davant un bressol” en la Iglesia de San Agustín el 28 de diciembre a las 20:30h.





¡Felices Fiestas!