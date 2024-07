Los comportamientos machistas se disparan entre los jóvenes valencianos: "Hay un retroceso"

La violencia contra la mujer continúa siendo una lacra en 2024, sobre todo en la Comunidad Valenciana donde en las últimas semanas dos mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, en este 2024 se han registrado cinco víctimas mortales por violencia de género en la Comunidad Valenciana.

Susana Camarero, Vicepresidenta y Consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, ha visitado los micrófonos de COPE Valencia para hablar sobre cómo abordar este año tan nefasto para las mujeres. Un enfoque integral que va desde las instituciones, hasta los familiares o amigos, sin dejar de poner el foco en la víctima.









Por qué no se consigue detener la violencia machista

Según las propias palabras de la Vicepresidenta, veintisiete mujeres han sido asesinadas por violencia sobre la mujer en este año, de las cuales veintitrés no tenían denuncia previa, pero además, "tenemos que hablar de los menores, el año pasado fueron asesinados siete menores y (en 2024) llevamos nueve y estamos en el mes de julio, la verdad es que las cifras nos tienen que hacer reflexionar a la sociedad en su conjunto porque esto es una lacra social, es un problema de toda la sociedad y, por lo tanto, no solamente nos tenemos que mirar las administraciones, tenemos que mirar al conjunto de la sociedad". Es una cuestión "pedagógica a tres niveles; el de administraciones, el de las entidades o asociaciones y el de la sociedad en general".

En cuanto a las víctimas, la Vicepresidenta reconoce que "tenemos que trabajar desde la concienciación, de la sensibilización, trasladarle mensajes a las víctimas de que hay herramientas e instrumentos puestos a su disposición para que salgan de esta violencia, que tienen que denunciar, tienen que pedir ayuda".

Además, hace un llamamiento a través de COPE, "pido a las víctimas que me estén escuchando que por favor intenten salir del círculo de la violencia, que yo sé que es muy difícil reconocerse como víctimas porque a veces minimizamos la gravedad de lo que nos está ocurriendo en nuestras casas, normalizamos determinados comportamientos que pueden empezar siendo violencia psicológica, gritos o insultos y termina siendo un empujón, una bofetada y termina en un asesinato. No minimicemos lo que nos está ocurriendo y también al entorno le pedimos esa llamada de atención, que cuando veáis algo extraño, algo que no es normal, que nos lo trasladen".

Las tres razones por las que las mujeres no denuncian a su maltratador

Existen tres razones principales por las que una mujer no denuncia a su maltratador; "la primera es porque no se identifican como víctimas, la segunda porque tienen menores y tienen miedo de qué le va a pasar a sus hijos y la tercera por el enganche emocional que tienen con sus maltratadores y hay una cuarta, en menor lugar, que es por la situación económica". Camarero recuerda que todas estas opciones tienen salida y existen "herramientas y medios para ayudarlas en todas esas circunstancias, a ellas y a sus hijos, pero necesitamos que nos llamen".

El problema de no denunciar es que "la mayoría de las mujeres asesinadas durante este año han sido sin denuncia, no les hemos podido ayudar, no hemos llegado a tiempo y esas mujeres que sí que llaman y denuncian, tiene una orden de alejamiento una orden de protección hemos fallamos, es un fracaso del sistema".

"Las familias tienen que dar el paso también, no dejarla sola o incluso denunciar si ven actitudes sospechosas".









Mujeres maltratadas cada vez más jóvenes

Veinte años, tenía una de las últimas asesinadas por su expareja en España, tan solo veinte años; un problema que cada vez es más creciente, por desgracia, muchos son los psicólogos y expertos que están alertando que existe una tendencia entre los más jóvenes que, tal y como corrobora Camarero, "el problema es que están multiplicándose este tipo de casos, desde mi punto de vista son víctimas muy jóvenes, sin convivencia, puedo percibir un retroceso en las políticas de igualdad en general y en la lucha contra la Violencia sobre la Mujer en particular de las generaciones más jóvenes que no asumen determinados comportamientos como violencia, están normalizando determinados comportamientos de control, muchas veces una joven de catorce o quince años que empieza sus relaciones están permitiendo que les controlen desde la forma de vestir, de maquillarse o controlar el móvil que no pasaba en mi generación o en generaciones posteriores".

El problema no es que no denuncien, que también, es que están aceptando como normales comportamientos que son el germen, una violencia de género incipiente y "ante eso tenemos que actuar en los colegios, en los centros educativos y en sus entornos digitales.