Los amantes de la música remember tienen una nueva cita en Valencia

Fotur participará con l’Ajuntament de València para llevar a cabo la Gran Fira de València delviernes 14 de julio, celebrando en la Marina de València (Marina Norte), un nuevo Remember LaPérgola.

Consistirá en un gran tardeo + noche remember sin pausa con entrada libre para elpúblico y comienzo a las 17.00 h.La Pérgola volverá a reunir a los amantes del remember y se convertirá en el escenario de labanda sonora de tu vida y los clásicos de los 90s y 2Mil.Habrá servicio de barras, sonido e iluminación espectacular desde primera hora hasta sufinalización. Y una vez más, el público podrá disfrutar de fuegos artificiales a cargo de lapirotecnia Vulcano, que se dispararán a las 24.00 h y se realizarán en la misma ubicación de laanterior ocasión, y cuando finalice, la música continuará con los Dj’s.

El cartel de esta ocasión estará formado por 12 Dj’s en cabina de las principales salas de la ruta einvitados: Angie Rool DJ (ProDj), Arturo Roger (A.C.T.V.), Coqui Selection (The Face), Edu Veneno(Espiral), Jesús Brisa (Espiral), Jorge Peñalva (Sonido de Valencia), Jose Coll (Remember TheMusic), Raquel Cardona -DJ K (Masia), Salva Gómez (Evento), Sergi Val (Remember de Les Arts),Vicente Ferrer (Bananas /Homenaje a la Ruta) y Víctor Pérez (The Face /Homenaje a la Ruta).

Se recomienda a los asistentes utilizar la amplia red de transporte público de la ciudad paraacudir al evento y así colaborar con la sostenibilidad e incluso se les invita a utilizar su propiomedio de transporte sostenible como es la bicicleta.

El evento está organizado por Fotur, l’Ajuntament de València y la Marina de València con lacolaboración de Turisme Comunitat Valenciana, l’Exquisit Mediterrani, Prodj CV, Promfest, 2000Fest, Pirotecnia Vulcano y Consumo Moderado.