Llega a València la más grande exposición de artes digitales dedicada a Sorolla

En 2023 València conmemora el centenario del fallecimiento de su pintor más universal, Joaquín Sorolla. Con motivo de esta celebración, se presenta en València ‘Sorolla, una nueva dimensión’, la primera exposición totalmente inmersiva e interactiva sobre el pintor y su obra, que permitirá descubrir la vida y obra del pintor, así como el contexto histórico, social y cultural de su tiempo a través de la realidad virtual y otras innovadoras técnicas audiovisuales.



Se trata de una nueva propuesta del equipo de Layers of Reality, creador del IDEAL, Centre d’Arts Digitals de Barcelona, y el MAD, Madrid Artes Digitales, junto a Consorcio Valencia 2007, ente gestor de La Marina de València. La muestra cuenta también con el apoyo de instituciones valencianas como la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana, la Universitat Politècnica de València y el Ajuntament de València, así como con la colaboración del Museo de Bellas artes de València, y se integra en la programación del Año Joaquín Sorolla para aportar una nueva visión sobre el artista.



La presentación ha contado con la presencia del alcalde de València, Joan Ribó; el director general adjunto de La Marina de València, Evarist Caselles; el CEO de Layers of Reality, Jordi Sellas; y el comisario y presidente de Layers of Reality, Artur Duart.









Joaquín Sorolla fue uno de los genios del impresionismo más celebrados a nivel mundial por su capacidad de innovar gracias a su maestría en el trato de la luz y el color. Creador de las imágenes de un Mediterráneo luminoso y optimista en una época marcada por la visión artística trágica, Sorolla hizo del aire libre su estudio sin límites, y, de modelo, el pueblo, liderando, de esta forma, la revolución de lo cotidiano en la pintura de entre siglos.



Dando continuidad al carácter innovador de Sorolla, esta nueva exposición emplea tecnologías de última generación como proyecciones inmersivas 360°, realidad virtual, instalaciones digitales, escenografías y otros recursos tecnológicos, para rendir un espectacular homenaje al artista, generando una experiencia interactiva y didáctica que enlaza el rigor académico con un relato sugerente e integra nuevas miradas conceptuales de jóvenes artistas.



La exposición cuenta con dos líneas de itinerancia, una estatal con paradas en Alicante y Castelló durante el 2024 tras su paso por València, y otra internacional en ciudades como Bruselas, Londres o Nueva York.

Una experiencia cultural tecnológicamente avanzada

La muestra sitúa al artista y su obra en su hábitat natural: junto al mar. El edificio La Base, antigua base del equipo Alinghi de America’s Cup, situado en La Marina de València, será la sede de la exposición, convirtiéndose durante siete meses en LA BASE, Centre d’Arts Digitals.



Con una inversión de 1,5 millones de euros, El edificio de 2.000 m2 se dotará con un equipo tecnológico único en Europa, que experimenta con la inmersión, la realidad virtual, la escenografía, la museografía y las instalaciones de artistas digitales, generando una nueva relación entre la obra de Sorolla y la sociedad.



Sorolla en todas sus facetas

La exposición permite al visitante acercarse a todas las facetas de Sorolla, y adentrarse en el entorno familiar, social y artístico del pintor de una forma didáctica e interactiva a través de innovadores recursos tecnológicos.



Como en una cápsula del tiempo, la entrada a la muestra sitúa al visitante en el contexto en el que vivió Sorolla, la València del cambio de siglo, una ciudad en plena expansión, con un rico entorno rural formado por la huerta, las acequias, los campos y sus gentes.



El siguiente espacio recrea el entorno familiar del artista, a través de una instalación que gira en torno al autorretrato familiar hecho por Antonio García Peris, suegro de Sorolla y reputado fotógrafo del momento.

El recorrido continúa repasando el panorama artístico del momento, en el que mientras en España reina la visión pesimista marcada por la pérdida de las colonias, en València nace un espíritu más optimista patente en la obra de los grandes artistas valencianos de finales del siglo XIX. Un repaso al contexto artístico europeo y americano del momento permitirá al visitante conocer a los artistas coetáneos y más influyentes en la vida de Sorolla, pero también a sus amigos cercanos como Blasco Ibáñez y Mariano Benlliure, valencianos que comparten con él esta visión optimista.



Una vez situados en el contexto histórico, familiar y artístico de Joaquín Sorolla, la muestra continúa en una sala inmersiva de 300 m² de superficie y 13 m de altura, que ofrece la proyección 360° de una película elaborada a partir de imágenes de las pinturas de Sorolla y otros apoyos artísticos y documentales, así como motion graphics, animaciones en 2D y 3D, efectos digitales y técnicas generativas, y acompañada por una brillante banda sonora compuesta ad hoc.



En la sala de artes digitales, de 362 m² de superficie y 13 m de altura, se mostrarán varias instalaciones hechas por artistas digitales que han reinterpretado la obra de Sorolla, empleando la inteligencia artificial en algunos casos, con la participación de las unidades experimentales en creación audiovisual y digital de la facultad de Bellas artes de la Universitat Politècnica de València.

Entrar en un cuadro de Sorolla

La realidad virtual también tendrá su propio espacio en la exposición ‘Sorolla, una nueva dimensión’ , con una sala habilitada con 36 gafas de realidad virtual con las que los visitantes podrán moverse por el interior de los cuadros más representativos de Sorolla, donde se hacen tangibles y próximos los elementos identificadores de la poética del artista.



El último espacio del recorrido está enfocado en la participación de todas las personas visitantes, pero en especial del público escolar y familiar, que podrán experimentar con el uso y los efectos lumínicos y cromáticos de los pigmentos, una de las técnicas características de la obra de Sorolla, en una acción de ‘sketch and post’. Los participantes pintarán unas láminas de cuadros de Sorolla y cuando las escaneen se proyectarán en un espacio visible para todos.



‘Sorolla, una nueva dimensión’ se inaugurará el 15 de junio de 2023 y las entradas estarán a la venta online a partir del 29 de marzo de 2023 en www.sorollaexpo.com

Los visitantes podrán escoger entre múltiples franjas horarias de entrada entre las 10:00 y las 20:00 horas y, una vez dentro, el tiempo recomendado para completar toda la experiencia es de 90 minutos. La muestra contará también con eventos y actividades paralelas, que se darán a conocer en las próximas semanas.

La exposición inmersiva ‘Sorolla, una nueva dimensión’ es un proyecto de Layers of Reality, empresa creadora del IDEAL, Centro de Artes Digitales de Barcelona, y el MAD, Madrid Artes Digitales, junto con La Marina de València.